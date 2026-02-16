UARU

Франция запретила Eutelsat продать антенны и телепорты

Eutelsat 2021
Фото: Eutelsat

30 января французское правительство запретило спутниковому оператору Eutelsat продать наземную инфраструктуру частному инвестору EQT Infrastructure VI. Компания должна была выручить за эту сделку около €550 миллионов, отдав 80% пассивных активов наземного сегмента. Министр финансов Ролан Лескюр воспользовался государственными полномочиями и заблокировал сделку, сообщает Bloomberg.

Лескюр объяснил свое решение в эфире телеканала TF1. Наземные комплексы управления и передачи данных обеспечивают связь со спутниками и используются как для гражданской, так и для военной связи, подчеркнул министр. Он также напомнил, что Eutelsat остается единственным европейским конкурентом Starlink. «Это стратегический актив, поэтому я сказал нет», — заявил чиновник.

Компания Eutelsat сообщила об отмене сделки, сославшись на невыполнение всех условий. Парижский оператор управляет парком из 33 геостационарных спутников и контролирует сеть из более чем 1400 аплинков в более чем 100 локациях мира. Именно эта инфраструктура обеспечивает спутниковую связь для Eutelsat Group, OneWeb и других клиентов.

Eutelsat

Наземная сеть Eutelsat объединяет более 70 телепортов во Франции, Италии, на Мадейре и в Мексике. Французское правительство владеет крупнейшим пакетом акций компании — 29,6%. В прошлом году Eutelsat подписала с французской армией десятилетний контракт на спутниковые услуги стоимостью €1 миллиард.

О сделке по частичной продаже пассивных активов — земельных участков, зданий, вспомогательной инфраструктуры и антенн — компания объявила в декабре 2024 года. Эксклюзивные переговоры с EQT начались еще в августе того же года. Eutelsat должна была сохранить 20% в новой структуре и взять проданные активы в аренду, став основным клиентом.

Комментарий эксперта

Олександр Глущенко

Решение Франции заблокировать продажу наземной инфраструктуры Eutelsat — это уже не просто корпоративная история. Это маркер того, что государства начали рассматривать спутниковую связь как элемент оборонной архитектуры и технологического суверенитета.

«Франция фактически зафиксировала: Eutelsat — критическая инфраструктура. С таким активом государство не может обращаться как с обычной телеком-компанией», — объясняет эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко.

Сегодня оператор контролирует около трех десятков GEO-аппаратов, а после интеграции с OneWeb — еще и одну из крупнейших в мире низкоорбитальных систем, где работают сотни спутников. Дополнительно компания привлечена к созданию европейской многоуровневой сети IRIS², в которой предусмотрен отдельный сегмент MEO.

«Когда государство видит перед собой оператора, одновременно присутствующего в GEO, LEO и в будущем MEO, — это уже не бизнес, а вопрос оборонного планирования. Особенно если речь идет о контрактах с военными на миллиарды евро», — отмечает эксперт.

Урок, который Европа уже получила

Полномасштабная война продемонстрировала, что спутниковый интернет — такая же часть поля боя, как ПВО или артиллерия. История с SpaceX и сетью Starlink наглядно показала:

  • кто контролирует доступ — тот контролирует возможность воевать;
  • коммерческий сервис мгновенно становится военным;
  • зависимость от инфраструктуры другого государства создает политический риск.

После этого европейские правительства начали мыслить категориями autonomy by design — собственные спутники, собственные телепорты, собственное управление.

Почему вопрос именно в «земле»

Продажа касалась не космоса, а наземного сегмента: десятков телепортов и тысяч антенн. Именно они являются точками входа в сеть, центрами маршрутизации трафика, узлами шифрования и управления.

«Спутник без телепорта — это металл на орбите. Вся реальная власть над системой находится на земле. И Франция четко дала понять, что этот контур должен оставаться под национальным или, по крайней мере, союзным контролем», — объясняет Глущенко.

Eutelsat

Единственный альтернативный игрок

У Европы де-факто не так много вариантов. После появления Starlink рынок быстро движется к модели winner-takes-most. На этом фоне Eutelsat становится не просто оператором, а последним собственным стратегическим столпом континента в спутниковой широкополосной инфраструктуре.

«Когда из альтернатив остается одна, ее начинают защищать как энергетику или атомную отрасль. Это вопрос не прибыли, а способности принимать независимые решения», — отмечает эксперт.

Что это означает для рынка

  1. Государства будут все активнее вмешиваться в M&A в сфере космической связи.
  2. Инвесторам придется учитывать политический, а не только финансовый фактор.
  3. Операторы с возможностями двойного назначения фактически переходят в статус квазиоборонных компаний.

И главное — спутниковая связь окончательно перестала быть «просто телекомом». Это инструмент власти, безопасности и геополитического влияния.

