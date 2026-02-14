«Vodafone» запустил тестирование 5G в Харькове

14 февраля 2026 года «Vodafone» запустил тестирование сети пятого поколения в Харькове. Оператор развернул покрытие в центральной части города, в частности на площади Свободы и прилегающих улицах.

Абоненты могут пользоваться 5G возле Харьковского ботанического сада рядом с памятником Т. Шевченко, Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко, Харьковской филармонии, Харьковского дельфинария и здания Госпрома. Все клиенты оператора, имеющие SIM-карты и смартфоны с поддержкой 5G, получили доступ к новой технологии без каких-либо дополнительных услуг.

В тот же день первая пара в Украине зарегистрировала брак онлайн через цифровой сервис «Дія», используя 5G-сеть оператора. Владислав и Екатерина, которым по 29 лет, родом из Луганской области, познакомились в Харькове во время учебы в 2017 году. По словам молодоженов, Харьков стал для них городом силы, людей и атмосферы, которые стали родными.

«Развитие новых технологий – это прежде всего о людях и их возможностях. 5G открывает новое качество цифровых сервисов – от работы и образования до важных жизненных событий, которые теперь можно реализовывать быстро и надежно даже онлайн», – отметила Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина».

Новая технология обеспечивает значительно меньшую задержку передачи данных по сравнению с сетями четвертого поколения. Благодаря этому пользователи могут просматривать видео в формате 4K ULTRA HD без дополнительных загрузок, осуществлять стабильные видеозвонки и стримы высокого качества, а также комфортно пользоваться онлайн-сервисами и играми, требующими быстрого и надежного соединения.

Тестирование доступно бесплатно. Трафик в сети 5G тарифицируется как трафик LTE/4G согласно действующим тарифам абонентов. Если телефон и карта поддерживают технологию 5G, а в смартфоне выбран соответствующий тип сети, они автоматически подключатся к сети пятого поколения в зоне тестового покрытия.

Проверить готовность SIM-карты к тестированию можно по отметке 4G или LTE в верхней части экрана смартфона. Также абоненты могут набрать *222# – в ответ придет сообщение о готовности к работе в современных поколениях связи.

Чтобы выяснить совместимость смартфона с 5G, нужно проверить настройки телефона. Если в настройках сети есть опция «тип сети 5G», а производитель обновил операционную систему под технологию 5G на соответствующих частотах, устройство автоматически подключится к сети пятого поколения в Харькове.

Ранее «Vodafone» начал тестирование 5G во Львове. Сеть работает на оборудовании европейского производителя Nokia. Покрытие охватывает исторический центр города и прилегающие микрорайоны, а также Львовский политехнический университет. В ближайшее время 5G появится на Главном железнодорожном вокзале.

28 января 2026 года тестирование 5G стартовало также в поселке Бородянка. Покрытие охватывает центральную часть и прилегающие улицы населенного пункта.