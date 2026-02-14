lifecell начал тестирование 5G в Харькове

lifecell запустил в Харькове пилотную сеть пятого поколения на частоте 3500 МГц. Харьков стал третьим городом после Львова и Бородянки, где оператор тестирует технологию 5G. Об этом говорится в пресс-релизе lifecell.

Новую сеть могут использовать все абоненты оператора бесплатно при условии нахождения в зоне покрытия, наличия совместимого оборудования с USIM или eSIM-картой, актуальной операционной системы и соответствующих настроек устройства.

- Реклама -

Оператор выбрал Харьков для тестирования технологии из-за статуса города как одного из крупнейших мегаполисов Украины, который остается важным промышленным, научным и образовательным центром даже несмотря на полномасштабную войну. Здесь проживают и работают сотни тысяч людей, для которых надежная связь имеет критическое значение. Тестирование 5G в таких условиях позволяет проверить работу технологии в реальной среде большого города — при высокой нагрузке, плотной застройке и повышенных требованиях к надежности сети.

Сеть в Харькове работает в режиме NSA (Non-Standalone), где радиочасть 5G взаимодействует с существующей инфраструктурой 4G, которая управляет обменом данными между абонентским оборудованием и сетью. Такой подход позволяет быстро развертывать 5G на базе действующей инфраструктуры и оценивать поведение сети под реальной нагрузкой. Подобный стандарт используют также во Львове и Бородянке.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Технология обеспечивает пиковые скорости передачи данных более 1 Гбит/с, а средние показатели в десять раз превышают аналогичные в LTE. Внедрение 5G открывает абонентам возможности для беспрепятственного использования облачных сервисов, просмотра видео высокого качества без задержек, быстрой загрузки больших файлов, онлайн-игр, приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), а также развития экосистем интернета вещей (IoT) для городских сервисов и бизнеса.

Результаты тестов во Львове и Бородянке уже показали практические показатели работы сети пятого поколения. В частности, среднесуточное потребление трафика 5G-пользователями lifecell превысило 2 ТБ, максимальная скорость передачи данных достигла 1,5 Гбит/с, а средняя составила около 500 Мбит/с. При этом пиковое количество одновременных 5G-сессий достигало 1200, а максимальное количество активных абонентов в течение часа составляло более 3700 пользователей, что позволяет анализировать поведение сети при высокой нагрузке.

В настоящее время зона покрытия 5G в Харькове сосредоточена в центральной части города, в частности на площади Свободы и прилегающих улицах. Доступность сигнала может меняться в зависимости от локации и плотности застройки, а внутри помещений доступ к сети нового поколения может быть ограничен.

Чтобы пользоваться 5G, абонентам нужны USIM или eSIM, смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц), актуальная версия операционной системы и достаточный объем трафика в пределах тарифного плана.