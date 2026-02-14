«Киевстар» запустил тестовую зону 5G в Харькове

14 февраля 2026 года национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» запустил в Харькове пилотную зону сети пятого поколения.

Город на востоке Украины стал третьим населенным пунктом с активной тестовой зоной 5G. Ранее оператор развернул пилотные проекты в историческом центре Львова и центральной части поселка Бородянка в Киевской области.

Результаты предварительных тестов

За время работы во Львове и Бородянке через сети 5G прошло более 89,2 терабайта трафика. В частности, во Львове услугой воспользовались более 186 тысяч абонентов, а доля трафика пятого поколения составляет 32% от общего объема в тестовой зоне. В Бородянке технологию опробовали около 9 тысяч пользователей.

Запуск в Харькове будет иметь особое значение — это проверка возможностей 5G в прифронтовом городе в условиях войны. Таким образом, реализация проекта демонстрирует способность телекоммуникационного сектора внедрять инновации даже в сложных условиях.

Технические параметры сети

Перед активацией сети оператор провел комплексную подготовку инфраструктуры, в частности проверил совместимость оборудования с военными системами. Базовые станции разместили на Майдане Свободы в Харькове.

Сеть будет работать в диапазоне 3500 МГц. Скорость передачи данных будет зависеть от нагрузки: средние показатели составят 600-700 Мбит/с, тогда как максимальные значения могут достигать 1,5-1,7 Гбит/с.

Условия использования

Чтобы получить доступ к 5G, абонентам нужен смартфон с поддержкой технологии и установленными актуальными обновлениями, SIM-карта формата USIM (аналогичная 4G) и находиться в зоне покрытия. Тарифицировать услугу будут согласно условиям текущего тарифного плана пользователя.

Компания отмечает, что масштабное внедрение 5G в Украине станет возможным только после завершения войны. Параллельно с тестированием новой технологии «Киевстар» продолжает расширять покрытие 4G. Сегодня более 96% населения на подконтрольной Украине территории имеют доступ к LTE от оператора, а пиковая скорость в сети может достигать более 1 Гбит/с.