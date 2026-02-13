Телеканал FREEДОМ получил мобильное приложение для Android и iOS

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») выпустило мобильное приложение телеканала FREEДОМ, доступное для загрузки на устройства с Android и iOS. Об этом говорится в пресс-релизе ГП «МПИУ».

Приложение позволяет просматривать прямой эфир телеканала FREEДОМ и FAST-каналы с публицистическими проектами украинского иновещания. В то же время в нем есть расширенная библиотека контента для просмотра в удобное время, в частности выпуски программ «Спеціальний репортаж» («Специальный репортаж»), «В ізоляції» («В изоляции»), «Новини вільних народів» («Новости свободных народов»), «Трибунал», «Федя, дичь», «Гибридні спецопрації» («Гибридные операции»), «Стратегія свободи», а также подборка документальных фильмов.

Ключевая особенность приложения — оно не требует авторизации после установки. Таким образом, пользователи из стран, где действуют ограничения интернета или заблокированы определенные платформы социальных сетей, могут смотреть контент FREEДОМ без VPN-сервисов.

«Мы стремимся, чтобы контент иновещания был максимально доступен на различных платформах. Мобильное приложение под брендом FREEДОМ — это еще один эффективный способ оставаться на связи со зрителем и доносить правду об Украине до различных аудиторий по всему миру. Также сегодня это чрезвычайно актуальная возможность дать доступ к нашему эфиру и контенту даже там, где привычные платформы заблокированы или работают с ограничениями», — комментирует генеральный директор ГП «МПИУ» Юлия Бин.

Приложение создано на базе технологической платформы ERSTREAM’S OTT SUITE, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и стабильный просмотр контента с мобильных устройств. Такое решение позволило быстро расширить цифровое присутствие телеканала и сделать его программы более доступными для зрителей в разных странах мира.

Загрузить бесплатное приложение FREEДОМ можно в магазинах Google Play и App Store. Помимо мобильных версий, пользователям также доступна веб-версия приложения.

Запуск мобильного приложения — очередной шаг в расширении присутствия телеканала на международном уровне. Напомним, ранее FREEДОМ начал вещание в отелях Объединенных Арабских Эмиратов, укрепляя позиции на Ближнем Востоке.