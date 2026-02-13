Sony отгружает последние партии Blu-ray рекордеров

Японская корпорация Sony официально завершает эпоху Blu-ray рекордеров — последние партии устройств отгрузят в течение месяца. Такое решение компания приняла из-за критического падения спроса на оборудование для записи на оптические носители, ведь пользователи массово переходят на стриминговые платформы и облачные сервисы. Об этом сообщает Kyodo News.

Производство рекордеров Sony прекратила еще в прошлом году, а заводы по выпуску потребительских Blu-ray дисков закрыла в середине 2024-го. В феврале 2025 года компания прекратила выпуск пустых записываемых дисков BD-R и BD-RE, продолжая при этом производить Blu-ray диски с контентом — фильмами, играми и музыкой. Sony сохраняет производственные мощности для корпоративного сегмента, пока тот остается рентабельным. Проигрыватели Blu-ray без функции записи по-прежнему есть в ассортименте компании.

Blu-ray рекордеры позволяли записывать телепрограммы и видеоконтент на диски в высоком разрешении, что делало их популярными среди пользователей на протяжении двух десятилетий. Sony выпустила первый в мире Blu-ray плеер в 2003 году, а формат победил в конкурентной борьбе с HD DVD от Toshiba и NEC благодаря поддержке видео более высокого качества.

Рынок Blu-ray рекордеров стабильно падал со времени активного развития стриминговых сервисов. По данным Японской ассоциации электроники и информационных технологий, внутренние поставки Blu-ray-плееров в Японии достигли максимума в 6,39 миллиона единиц в 2011 году, тогда как в 2025 году показатель упал до 620 тысяч единиц — менее 10% от пика.

Из продажи постепенно исчезнут модели рекордеров BDZ-ZW1900 (2024 года), а также BDZ-FBT4200, BDZ-FBT2200 и BDZ-FBW2200, выпущенные годом ранее. В то же время Sony в июне 2024 года сократила 40% сотрудников подразделения оптических носителей, занимавшегося исследованиями и разработкой Blu-ray технологий.

Blu-ray-плееры остаются в линейке продуктов Sony. В частности, модель UBP-X700/K, представленная в прошлом году, до сих пор продается как упрощенная версия предшественника без Wi-Fi и Spotify Connect, но с поддержкой Ethernet для обновления прошивки. В продаже также есть модель UBP-X800M2 2019 года с расширенными сетевыми возможностями.

Решение Sony соответствует общей тенденции рынка оптических носителей. Ранее производство Blu-ray плееров прекратили Oppo, Samsung, LG (в 2024-м) и Reavon. Pioneer объявила о выходе из выпуска оптических дисководов. Среди крупных брендов оборудование выпускают только Sony и Panasonic, однако на рынке появляются премиальные решения от специализированных производителей вроде Magnetar и китайской Pannde.

Sony Group все больше ориентируется на развлекательный бизнес, в частности на аниме и киноиндустрию. В прошлом месяце компания объявила о создании совместного предприятия с китайским производителем телевизоров TCL Electronics Holdings для выделения направления домашних развлечений, что соответствует стратегии ускоренного расширения в этом сегменте.

Напомним, Blu-ray технология недавно отметила свое двадцатилетие.