Самая мощная версия ракеты Ariane 6 впервые вывела на орбиту спутники Amazon Leo

12 февраля 2026 года европейская ракета-носитель Ariane 6 с четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане во время миссии VA267. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту 32 спутника группировки спутникового интернета Amazon Leo. Об этом сообщается на сайте европейского оператора космических запусков Arianespace.

Полет длился 114 минут. За это время разгонный блок вывел все аппараты на орбиту. Это был первый запуск модификации Ariane 64, которая имеет в два раза больше ускорителей по сравнению с базовой версией Ariane 62. Благодаря этому новая конфигурация может выводить на низкую околоземную орбиту до 20 тонн полезного груза — вдвое больше, чем версия с двумя ускорителями.

Во время этого запуска впервые использовали удлиненный 20-метровый главный обтекатель. Такая модернизация позволяет размещать больше спутников за один полет, что критически важно для развертывания крупных космических группировок.

Эта миссия стала первой из 18 запусков, которые Arianespace выполнит для Amazon — своего крупнейшего коммерческого клиента. В 2026 году оператор планирует провести несколько миссий по выводу спутников Amazon Leo, а в целом собирается осуществить семь-восемь стартов ракеты Ariane 6 против четырех в прошлом году. Будут использоваться обе версии носителя — и Ariane 62, и Ariane 64.

В Arianespace заявили, что успешный дебют Ariane 64 подтвердил готовность Европы выполнять сложные миссии по развертыванию крупных спутниковых созвездий. В то же время в Европейском космическом агентстве (ЕКА) подчеркнули: запуск Ariane 6 и возвращение к полетам ракеты Vega C помогло Европе преодолеть кризис носителей и восстановить самостоятельный доступ к космосу. Сейчас парк ракет ЕКА охватывает широкий спектр задач — от легких миссий на Vega C до запуска тяжелых грузов на Ariane 64.

Для Amazon этот запуск — часть масштабной программы развертывания группировки Amazon Leo, которая ранее называлась Project Kuiper. В целом компания уже вывела 212 спутников на ракетах Atlas V, Falcon 9 и Ariane 64. Amazon Leo должна стать альтернативой спутниковым интернет-сетям Starlink и Eutelsat OneWeb.

Ракета Ariane 6 заменила предыдущую модель Ariane 5, которую использовали с 1996 по 2023 год. Первый старт новой ракеты состоялся 9 июля 2024 года — в облегченной конфигурации Ariane 62. Новое поколение европейских носителей выпускают в двух версиях: Ariane 62 с грузоподъемностью до 5 тонн и Ariane 64, которая может доставлять до 10,5 тонн на геостационарную орбиту.