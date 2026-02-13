Рекламный доход YouTube в четвертом квартале 2025 года составил $11,3 млрд

В четвертом квартале 2025 года видеохостинг YouTube получил рекордные $11,3 млрд дохода от рекламы — на $900 млн больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в финансовой отчетности материнской компании Alphabet. Как сообщает Shacknews, в целом в течение 2025 года поступления от рекламы и подписок превысили $60 млрд.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи подчеркнул стабильный рост во всех направлениях деятельности корпорации. Он подчеркнул, что годовые поступления YouTube от рекламы и подписки превысили $60 млрд. В то же время руководитель сообщил о росте количества платных пользователей потребительских сервисов компании до 325 млн — этому способствовало активное распространение облачного хранилища Google One и премиум-версии YouTube Premium.

Несмотря на новый рекорд, результаты видеосервиса оказались несколько ниже прогнозов финансовых экспертов. Аналитики с Уолл-стрит ожидали, что доходы YouTube от рекламы в четвертом квартале 2025 года достигнут $11,8 млрд. Таким образом, фактический показатель на $500 млн не оправдал ожиданий инвестиционного сообщества.

Помимо финансовых результатов YouTube, компания Alphabet объявила о планах масштабно увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По данным Business Insider, в 2026 году корпорация планирует почти вдвое увеличить соответствующие расходы — до $175–185 млрд. Это решение демонстрирует стратегическую ставку компании на дальнейшее развитие технологий ИИ и связанной с ними инфраструктуры.

Для сравнения: в четвертом квартале 2024 года доходы YouTube от рекламы составили $10,4 млрд. Таким образом, годовой рост этого показателя составляет около 8,7%.