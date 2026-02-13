Правительство Кипра одобрило закон о прослушивании телефонных разговоров

13 февраля Кабинет Министров Республики Кипр одобрил законопроект, который позволяет прослушивать телефонные разговоры лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Текст закона, подготовленный Министерством юстиции, теперь должен утвердить парламент.

В настоящее время правоохранительные органы имеют ограниченные возможности для предотвращения серьезных преступлений. Как отметил министр юстиции Костас Фитирис, новый закон поможет полиции и спецслужбам более эффективно противодействовать организованной преступности.

История вопроса

Закон о прослушивании был принят парламентом еще в 2017 году, а вступил в силу в феврале 2020 года. Однако на практике он так и не был применен. Основная причина — опасения политиков и общества по поводу возможного нарушения права людей на частную жизнь. Больше всего вопросов возникало в отношении процедуры выдачи разрешений на прослушивание. В конце концов Министерство юстиции решило доработать закон, чтобы устранить недостатки и сделать процедуры более четкими.

Как это будет работать

Согласно новому законопроекту, прослушивание телефонных разговоров будет разрешено только по решению суда. Доступ к частной информации получат сотрудники полиции и разведывательной службы.

Процедура получения разрешения будет выглядеть следующим образом:

Шеф полиции или спецслужбы подает запрос в Генеральную прокуратуру. Генеральный прокурор обращается в суд. Суд принимает решение о возможности прослушивания.

Службам безопасности нужно будет обосновать необходимость доступа. В запросе должно быть указано: личность подозреваемого, место возможного проведения прослушивания, вид связи, которая будет контролироваться, способ проведения прослушивания, ответственное лицо, а также срок действия разрешения.

Когда возможно прослушивание

Прослушивание будет применяться только при расследовании тяжких преступлений. Среди них:

убийства;

коррупция;

терроризм;

шпионаж;

торговля людьми;

наркотрафик;

распространение детской порнографии;

отмывание денег.

Кто будет обеспечивать прослушивание

Телекоммуникационные компании подготовят специалистов, которые будут обеспечивать техническое исполнение судебных решений. Они обязаны строго соблюдать конфиденциальность и защищать персональные данные граждан. Любая полученная информация будет использоваться исключительно в рамках расследования.