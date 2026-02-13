UARU

UARU

На YouTube-канале PhoneBuff выяснили, насколько 5G энергозатратнее Wi-Fi

Новости
5G vs. WiFi

Эксперимент YouTube-канала PhoneBuff показал существенную разницу в энергопотреблении между 5G и Wi-Fi. По результатам теста выяснилось, что использование Wi-Fi вместо 5G продлевает автономную работу устройства до трех часов. Тестирование проводили на iPhone 17 Pro Max, чтобы выяснить, остается ли 5G более энергозатратным даже с современными модемами Apple.

Во время эксперимента на двух одинаковых смартфонах с разными типами подключения выполняли типичные пользовательские задачи. В частности, устройства обменивались текстовыми сообщениями, загружали веб-страницы, просматривали стриминговые видеосервисы, листали ленту Instagram и совершали видеозвонки через FaceTime.

- Реклама -

При выполнении простых операций заметной разницы не обнаружено. При переписке или в режиме ожидания показатели энергопотребления оказались практически одинаковыми. Зато значительный разрыв проявился только при интенсивной нагрузке на систему связи.

Когда аккумулятор смартфона с активным 5G полностью разрядился, такое же устройство на Wi-Fi сохранило 25% емкости батареи. Это дало примерно три дополнительных часа работы. Наибольшее расхождение зафиксировали во время видеозвонка через FaceTime: на смартфоне с 5G аккумулятор потерял 42% заряда, тогда как при использовании Wi-Fi — только 25%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Специалисты объяснили разницу техническими особенностями работы 5G и Wi-Fi. Домашний маршрутизатор расположен рядом со смартфоном и обеспечивает стабильный сигнал без существенных колебаний мощности. В то же время модем 5G требует больше энергии для поиска удаленных базовых станций и постоянного переключения между ними, чтобы поддерживать высокую скорость передачи данных.

В то же время авторы тестирования отметили положительную тенденцию. Разница в потреблении энергии оказалась меньше, чем в аналогичных экспериментах несколько лет назад. Современные чипы связи демонстрируют более высокую энергоэффективность и снижают расход энергии даже при активном использовании 5G.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Самая мощная версия ракеты Ariane 6 впервые вывела на орбиту спутники Amazon Leo

Европейская ракета Ariane 64 совершила первый полет и вывела на орбиту 32 спутника сети спутникового интернета Amazon Leo.
Новости

Телеканал FREEДОМ получил мобильное приложение для Android и iOS

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» выпустило бесплатное мобильное приложение телеканала FREEДОМ для Android и iOS.
Новости

lifecell не удалось отменить штрафы АМКУ за вводящие в заблуждение рекламные слоганы

Суд отказал lifecell в отмене штрафов АМКУ на 10,5 млн грн. Оператор рекламировал «лучшее покрытие 4,5G» и «лидерство», что вводило потребителей в заблуждение.
Новости

Sony отгружает последние партии Blu-ray рекордеров

Последние Blu-ray рекордеры компании Sony отгружаются в этом месяце. Спрос упал из-за стриминговых платформ и облачных сервисов.
Новости

Рекламный доход YouTube в четвертом квартале 2025 года составил $11,3 млрд

Доход YouTube от рекламы в четвертом квартале достиг $11,3 млрд — на $900 млн больше, чем в прошлом году. За весь 2025 год платформа заработала более $60 млрд.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить