Эксперимент YouTube-канала PhoneBuff показал существенную разницу в энергопотреблении между 5G и Wi-Fi. По результатам теста выяснилось, что использование Wi-Fi вместо 5G продлевает автономную работу устройства до трех часов. Тестирование проводили на iPhone 17 Pro Max, чтобы выяснить, остается ли 5G более энергозатратным даже с современными модемами Apple.

Во время эксперимента на двух одинаковых смартфонах с разными типами подключения выполняли типичные пользовательские задачи. В частности, устройства обменивались текстовыми сообщениями, загружали веб-страницы, просматривали стриминговые видеосервисы, листали ленту Instagram и совершали видеозвонки через FaceTime.

- Реклама -

При выполнении простых операций заметной разницы не обнаружено. При переписке или в режиме ожидания показатели энергопотребления оказались практически одинаковыми. Зато значительный разрыв проявился только при интенсивной нагрузке на систему связи.

Когда аккумулятор смартфона с активным 5G полностью разрядился, такое же устройство на Wi-Fi сохранило 25% емкости батареи. Это дало примерно три дополнительных часа работы. Наибольшее расхождение зафиксировали во время видеозвонка через FaceTime: на смартфоне с 5G аккумулятор потерял 42% заряда, тогда как при использовании Wi-Fi — только 25%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Специалисты объяснили разницу техническими особенностями работы 5G и Wi-Fi. Домашний маршрутизатор расположен рядом со смартфоном и обеспечивает стабильный сигнал без существенных колебаний мощности. В то же время модем 5G требует больше энергии для поиска удаленных базовых станций и постоянного переключения между ними, чтобы поддерживать высокую скорость передачи данных.

В то же время авторы тестирования отметили положительную тенденцию. Разница в потреблении энергии оказалась меньше, чем в аналогичных экспериментах несколько лет назад. Современные чипы связи демонстрируют более высокую энергоэффективность и снижают расход энергии даже при активном использовании 5G.

WiFi vs. 5G Battery Test

Смотрите это видео на YouTube