lifecell не удалось отменить штрафы АМКУ за вводящие в заблуждение рекламные слоганы

20 января 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал решение об отказе ООО «лайфселл» (lifecell) в отмене штрафных санкций Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на общую сумму 10,5 млн грн. Комитет признал три рекламных слогана оператора недобросовестной конкуренцией, которая вводит потребителей в заблуждение. Об этом сообщает издание dev.ua со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Дело касается трех рекламных кампаний lifecell, которые проводились в 2018-2020 годах. 15 декабря 2021 года АМКУ принял решение № 662-р и наложил на компанию три штрафа по 3,5 млн грн за каждое нарушение. С тех пор дело рассматривалось в судах: Хозяйственный суд Киева дважды отказывал оператору в удовлетворении иска, а Северный апелляционный хозяйственный суд дважды поддерживал первую инстанцию. Верховный Суд дважды отменял постановления и направлял дело на новое рассмотрение, однако апелляционный суд вновь поддержал позицию антимонопольного ведомства.

Первый спорный слоган «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛИДЕРУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТА! ЛУЧШЕЕ ПОКРЫТИЕ 4,5G» размещали на сайте и в видеороликах lifecell в 2018 году. Оператор объяснял мелким шрифтом, что является лидером четвертого поколения по количеству спектра в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц в пересчете на одного абонента. АМКУ установил, что такое разъяснение не соответствует восприятию потребителей, ведь количество спектра — лишь один из параметров качества интернета. На скорость и покрытие влияют также количество базовых станций, их плотность, емкость радиосети и нагрузка на сеть. Тогда lifecell не согласился с выводами АМКУ относительно использования термина 4.5G.

По данным Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот», по состоянию на июнь 2019 года больше всего разрешений на эксплуатацию базовых станций 4G имел «Киевстар» — 6088 станций в диапазоне 1800 МГц и 1165 в диапазоне 2600 МГц. У lifecell насчитывалось 3225 и 420 станций соответственно. Исследование компании Ookla показало, что мобильный интернет «Киевстар» получил премию Speedtest Awards в Украине по скорости во втором и третьем кварталах 2018 года и во всех четырех кварталах 2019 года. Средняя скорость передачи данных у «Киевстар» составила 18,42 Мбит/с, у lifecell — 16,47 Мбит/с, у Vodafone — 13,52 Мбит/с.

Второй слоган «№1 В РОУМИНГЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА» размещали на сайте lifecell в начале 2020 года. Компания утверждала, что предлагает самые доступные базовые тарифы на мобильный интернет в роуминге в странах, которые посещает 99,86% граждан Украины. Базовый тариф lifecell составлял 30 грн за 100 МБ. Однако тариф «Киевстар» — 35 грн за 100 МБ — включал бесплатный мессенджинг в Viber и WhatsApp, а тариф Vodafone — 40 грн за 100 МБ — предоставлял безлимитный мессенджинг в Viber, WhatsApp и Skype. АМКУ признал сравнение базовых тарифов некорректным, поскольку исследование lifecell сравнивало неоднородные предложения: у конкурентов стоимость включала дополнительные услуги.

Третий слоган «#1 ДЛЯ СМАРТФОНОВ» использовали в рекламе тарифного плана «Жара GO» в марте 2020 года. lifecell ссылался на исследование компании GfK Ukraine, согласно которому процент проникновения смартфонов в сети оператора является самым большим среди трех ведущих операторов и составляет 68% против 63% у Vodafone и 60% у «Киевстар». Однако опрос потребителей показал, что только 10,3% респондентов поняли, что речь идет о проценте абонентов со смартфонами. Большинство ассоциировало слоган с лучшими условиями и качеством услуг для пользователей смартфонов. В то же время в абсолютных цифрах количество смартфонов в сети «Киевстар» на конец 2019 года составляло 16 млн, а в lifecell — 5,97 млн.

lifecell оспаривал результаты опроса потребителей, проведенного АМКУ, называя его недопустимым доказательством. Компания заказала почерковедческую экспертизу, которая установила, что часть анкет заполнила один человек, — это оператор считал доказательством фальсификации. Суды всех инстанций отклонили эти доводы, отметив, что экспертиза проводилась на копиях анкет, а не оригиналах, поэтому она не может подтвердить или опровергнуть обстоятельства. Возможно применение метода интервью, когда интервьюер заполняет анкету за респондента. Опрос также не был единственным доказательством по делу — АМКУ анализировал письма НКРСИ (ныне — НКЭК), Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот», исследование Ookla и данные о количестве базовых станций.

Суд обратил внимание на протокол открытого слушания по делу АМКУ от 18 октября 2021 года. На вопрос комитета о том, кто является лидером в сфере смартфонов, роуминга и нового поколения интернета, представитель lifecell Осипов А.В. назвал вопрос риторическим и признал, что распространенная информация является правдивой, хотя и ограниченной по содержанию. Представитель «Киевстар» Горбатенко А. отметил, что абсолютного лидера на рынке телекоммуникаций нет, можно быть лидером по определенным критериям, однако это никакой информации для потребителя не несет. Такая информация всегда будет иметь манипулятивный характер.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 20 дней. lifecell должна уплатить три штрафа на общую сумму 10,5 млн грн, а также возместить судебные расходы за все инстанции, включая расходы на почерковедческую экспертизу.