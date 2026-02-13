UARU

UARU

Ancora Holdings пытается сорвать сделку Warner Bros. Discovery с Netflix

Новости
Netflix купує Warner Bros.

Инвестиционный фонд Ancora Holdings, владеющий пакетом акций Warner Bros. Discovery (WBD) на сумму $200 млн, хочет заблокировать сделку медиакорпорации с Netflix о продаже студий и стриминговых платформ. Об этом сообщает Reuters.

Ancora Holdings, которая управляет активами на $11 млрд, объясняет свою позицию тем, что совет директоров WBD не оценил должным образом альтернативное предложение Paramount Skydance. Инвестфонд планирует голосовать против приобретения со стороны Netflix на апрельском собрании акционеров Warner Bros. Discovery.

В заявлении Ancora отмечается: «Предлагаемое в настоящее время соглашение Netflix и WBD требует от акционеров принять более низкую стоимость, сделать ставку на неопределенный дополнительный доход и взять на себя значительный регулятивный риск, несмотря на наличие более высокой стоимости и более надежного предложения от Paramount». Инвестфонд подчеркивает, что альтернативное предложение Paramount Skydance предусматривает более высокую оценку активов и меньшие риски для инвесторов.

Рыночная капитализация Warner Bros. Discovery составляет около $68 млрд. При этом доля Ancora не превышает 1% акций медиакомпании, находящихся в обращении.

Netflix и Paramount Skydance интересуются Warner Bros. Discovery из-за привлекательных активов компании. В частности, речь идет о киностудиях и телестудиях, большой библиотеке контента и популярных франшизах, среди которых «Игра престолов» и «Гарри Поттер».

Ранее сообщалось, что Netflix заключил соглашение с WBD, часть которого планировал оплатить акциями стримингового сервиса. Однако впоследствии Netflix пересмотрел условия и изменил форму оплаты на полностью наличную, чтобы ускорить завершение сделки и ответить на конкурентное предложение Paramount Skydance.

Редакция Mediasat
