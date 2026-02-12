UARU

UPL.TV внедрит систему спортивной статистики в режиме реального времени

Телеканал UPL.TV

В этом году футбольный телеканал UPL.TV внедрит новую систему спортивной статистики в режиме реального времени и расширит интерактивные возможности для зрителей. О таких планах канала говорится в материале УНИАН.

Главная стратегическая цель канала — удержать интерес зрителя значительно дольше 90-минутного матча. Для этого команда работает над созданием дополнительного контента и повышением уровня интерактивности. В частности, канал планирует улучшить взаимодействие со зрителями через мобильные платформы и социальные сети, чтобы сделать просмотр футбола максимально персонализированным.

«UPL.TV должен стать не просто транслятором, а главным медиахабом украинского футбола», — комментирует руководитель UPL.TV Максим Радченко.

Руководитель Департамента дистрибуции 1+1 media Андрей Мальчевский отмечает, что производство контента требует значительных инвестиций. «Сейчас для телевидения наступили тяжелые времена, это не секрет. Впрочем, клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) важно оставаться на связи с болельщиками — особенно при таких угрозах. Поэтому клубы инвестируют, чтобы футбол в Украине был — несмотря ни на что», — отмечает он.

С самого запуска команда канала понимала, что одних трансляций матчей недостаточно для привлечения аудитории. Поэтому параллельно с показом игр начала создавать собственные программы. В результате в эфире появилось итоговое шоу «Футбол 360» и «Центр футбольных новостей», которое рассказывает не только о событиях Чемпионата Украины, но и о новостях национальной сборной, европейских топ-лиг и всего футбольного мира.

Канал также получил права на трансляцию матчей Кубка Украины, начиная с 1/16 финала. Результаты оказались убедительными: шоу «Футбол 360» в июле-ноябре 2025 года посмотрели 1,4 млн уникальных зрителей, финал Кубка Украины собрал 1 млн просмотров, а матч «Шахтер» – «Динамо» — 700 тысяч зрителей.

Матчи первого круга сезона 2025–2026 в целом собрали более 16,5 млн просмотров, со средним показателем 137 тысяч зрителей на матч. По данным BigData, в ноябре 2025 года почти 41,6% всего просмотра спортивного телевидения в формате OTT/IPTV пришлось на UPL.TV.

Благодаря высоким показателям просмотра канал быстро заинтересовал рекламодателей и провайдеров. UPL.TV можно смотреть на OTT-платформах «Киевстар ТВ», MEGOGO, SWEET TV, в сетях кабельных провайдеров и через спутниковое телевидение VIASAT.

