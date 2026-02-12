UARU

UARU

T-Mobile протестирует ИИ-переводчик телефонных звонков

Новости
T-Mobile
Фото: James Martin / CNET

Американский оператор T-Mobile начал принимать заявки на бета-тестирование переводчика телефонных разговоров в реальном времени. Технология на основе искусственного интеллекта поддерживает более 50 языков и работает непосредственно в сети оператора — устанавливать сторонние приложения не нужно.

Как сообщает The Verge, решение отличается интеграцией в инфраструктуру мобильной связи. Абонентам не придется покупать дополнительное оборудование или загружать отдельные программы — достаточно включить переводчик во время разговора. Впрочем, включить перевод сможет только клиент T-Mobile, а собеседник может пользоваться любым телефоном и услугами другого оператора.

- Реклама -

Сервис работает в сетях 4G LTE и 5G, в частности в новой версии 5G Advanced. По словам президента по технологиям и технического директора T-Mobile Джона Соу, технология основана на Voice over LTE (VoLTE). Именно VoLTE обеспечивает стабильность перевода при различных сетевых условиях и совместимость с большинством современных смартфонов.

Бета-тестеры смогут включить функцию, набрав код 87. Во время испытаний услуга будет предоставляться бесплатно. Когда функция станет доступна для всех абонентов и будет ли она платной после бета-фазы — компания пока не сообщает. Официальный старт бета-программы запланирован на весну 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время T-Mobile продолжает модернизацию сетевой инфраструктуры. Ранее оператор объявил о планах масштабного отключения сети LTE для перераспределения радиочастотного спектра в пользу развития 5G.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

UPL.TV внедрит систему спортивной статистики в режиме реального времени

UPL.TV планирует внедрить систему спортивной статистики в режиме реального времени и стать главным медиахабом украинского футбола.
Новости

Google заблокировал генерацию персонажей Disney в своих нейросетях

Google заблокировал создание изображений персонажей Disney в Gemini и Nano Banana после претензии медиакорпорации о нарушении авторских прав.
Новости

Астронавты миссии Artemis снимут высадку на Луну с помощью iPhone

Астронавты миссии Artemis получат iPhone для фиксации исторического возвращения человека на Луну. Это редкий случай сертификации смартфонов для космоса.
Новости

Маск планирует построить на Луне фабрику ИИ-спутников и катапульту для их запуска

Илон Маск объявил о планах построить на Луне производство спутников с искусственным интеллектом и массовый ускоритель для их запуска.
Новости

Общественный вещатель Литвы закрыл украиноязычный раздел сайта из-за нехватки читателей

Общественный вещатель LRT закрыл украиноязычный раздел сайта: украинцы в Литве начали читать новости на других языках или уже освоили литовский.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить