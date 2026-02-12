T-Mobile протестирует ИИ-переводчик телефонных звонков

Американский оператор T-Mobile начал принимать заявки на бета-тестирование переводчика телефонных разговоров в реальном времени. Технология на основе искусственного интеллекта поддерживает более 50 языков и работает непосредственно в сети оператора — устанавливать сторонние приложения не нужно.

Как сообщает The Verge, решение отличается интеграцией в инфраструктуру мобильной связи. Абонентам не придется покупать дополнительное оборудование или загружать отдельные программы — достаточно включить переводчик во время разговора. Впрочем, включить перевод сможет только клиент T-Mobile, а собеседник может пользоваться любым телефоном и услугами другого оператора.

- Реклама -

Сервис работает в сетях 4G LTE и 5G, в частности в новой версии 5G Advanced. По словам президента по технологиям и технического директора T-Mobile Джона Соу, технология основана на Voice over LTE (VoLTE). Именно VoLTE обеспечивает стабильность перевода при различных сетевых условиях и совместимость с большинством современных смартфонов.

Бета-тестеры смогут включить функцию, набрав код 87. Во время испытаний услуга будет предоставляться бесплатно. Когда функция станет доступна для всех абонентов и будет ли она платной после бета-фазы — компания пока не сообщает. Официальный старт бета-программы запланирован на весну 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время T-Mobile продолжает модернизацию сетевой инфраструктуры. Ранее оператор объявил о планах масштабного отключения сети LTE для перераспределения радиочастотного спектра в пользу развития 5G.