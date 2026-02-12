Google заблокировал генерацию персонажей Disney в своих нейросетях

Компания Google ввела жесткие ограничения на создание изображений персонажей Disney в своих инструментах искусственного интеллекта (ИИ). Такое решение приняли через два месяца после того, как медиакорпорация направила техногиганту 32-страничную досудебную претензию, обвинив его нейросети в «масштабном нарушении авторских прав». Об этом сообщает Deadline.

Изменения коснулись популярных сервисов компании — Gemini и Nano Banana. Отныне эти инструменты отклоняют запросы пользователей на создание изображений таких персонажей, как Йода, Железный человек, Эльза и Винни-Пух. Когда кто-то пытается сгенерировать подобный контент, система выдает сообщение об ошибке.

Впрочем, ограничения пока действуют не полностью. В частности, они касаются преимущественно текстовых запросов. Если пользователь загружает готовое фото персонажа, скажем Базза Лайтера, и просит ИИ обработать его, система все еще может выполнить такую задачу.

Ситуация приобрела особую остроту на фоне недавнего соглашения между Disney и OpenAI стоимостью $1 млрд. По этому соглашению медиакорпорация официально лицензировала своих персонажей для использования в видеомодели Sora. Видимо, Google решил не доводить конфликт до судебного разбирательства и оперативно удалил интеллектуальную собственность Disney из своих моделей ИИ.