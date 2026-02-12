NASA сертифицировало смартфоны Apple для использования в миссии Artemis — программе возвращения человека на Луну. Об этом сообщает Bloomberg.

Астронавты получат новейшие модели iPhone для фото- и видеофиксации ключевых этапов экспедиции. В частности, смартфоны помогут задокументировать историческое событие — возвращение человека на Луну впервые за более чем 50 лет после завершения программы Apollo.

- Реклама -

Администратор NASA Джаред Айзекман пояснил, что iPhone даст членам экипажа возможность зафиксировать важные моменты миссии и оперативно поделиться ими с общественностью. Это один из немногих случаев, когда коммерческие смартфоны прошли сертификацию для использования на борту космических аппаратов агентства.

Использование iPhone соответствует новой стратегии NASA — сокращению бюрократических процедур и расширению партнерства с частным сектором. В последние годы ведомство активно привлекает современные технологические решения, в частности от SpaceX Илона Маска, что позволяет ускорить реализацию космических программ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

История космонавтики знает подобные примеры. Часы Omega Speedmaster Professional, которые сопровождали астронавтов во время миссий Apollo, тоже можно было приобрести в обычных магазинах. Это не помешало им стать символом космических достижений как первым часам на Луне.

Эксперты предполагают, что смартфоны Apple могут получить аналогичный статус и воплотить новый этап объединения потребительских технологий с космическими исследованиями.

Сочетание коммерческих технологий с программой Artemis не ограничивается смартфонами. Ранее Nokia заключила соглашение с Axiom Space о внедрении 4G/LTE-связи непосредственно в скафандры астронавтов миссии Artemis III.