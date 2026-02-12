UARU

Астронавты миссии Artemis снимут высадку на Луну с помощью iPhone

Apple iPhone та Місяць
NASA сертифицировало смартфоны Apple для использования в миссии Artemis — программе возвращения человека на Луну. Об этом сообщает Bloomberg.

Астронавты получат новейшие модели iPhone для фото- и видеофиксации ключевых этапов экспедиции. В частности, смартфоны помогут задокументировать историческое событие — возвращение человека на Луну впервые за более чем 50 лет после завершения программы Apollo.

Администратор NASA Джаред Айзекман пояснил, что iPhone даст членам экипажа возможность зафиксировать важные моменты миссии и оперативно поделиться ими с общественностью. Это один из немногих случаев, когда коммерческие смартфоны прошли сертификацию для использования на борту космических аппаратов агентства.

Использование iPhone соответствует новой стратегии NASA — сокращению бюрократических процедур и расширению партнерства с частным сектором. В последние годы ведомство активно привлекает современные технологические решения, в частности от SpaceX Илона Маска, что позволяет ускорить реализацию космических программ.

История космонавтики знает подобные примеры. Часы Omega Speedmaster Professional, которые сопровождали астронавтов во время миссий Apollo, тоже можно было приобрести в обычных магазинах. Это не помешало им стать символом космических достижений как первым часам на Луне.

Эксперты предполагают, что смартфоны Apple могут получить аналогичный статус и воплотить новый этап объединения потребительских технологий с космическими исследованиями.

Сочетание коммерческих технологий с программой Artemis не ограничивается смартфонами. Ранее Nokia заключила соглашение с Axiom Space о внедрении 4G/LTE-связи непосредственно в скафандры астронавтов миссии Artemis III.

