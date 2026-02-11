UARU

Сумской оператор через суд восстановил доступ к дому: как это удалось

Хозяйственный суд Сумской области и Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрели два связанных дела в споре между местным телекоммуникационным оператором и объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Принятые решения могут служить ориентиром для других операторов в спорах о доступе к инфраструктуре, говорится в сообщении АППК.

Истцом в обоих делах выступило общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Технический центр Радио Системы» — оператор, работающий в Сумах с 1996 года. Конфликт возник из-за действий ОСМД «Улей-32», которое заблокировало физический доступ к телекоммуникационному оборудованию и транзитным линиям в доме, ссылаясь на истечение срока действия договора; отдельным предметом спора стал размер платы за доступ.

Первое дело (№ 920/529/24) касалось устранения препятствий в доступе. Решением от 27 ноября 2024 года суд удовлетворил иск оператора, обязал ОСМД устранить препятствия и применил нормы Закона Украины «О доступе к объектам строительства…». Суд подчеркнул: владелец инфраструктуры обязан обеспечивать доступ как минимум на весь срок предоставления услуг потребителям и не имеет права прибегать к дискриминационным действиям в отношении оператора.

Впрочем, то, что решение вступило в законную силу в конце 2024 года, еще не означало реального результата. Фактический доступ к оборудованию оператор получил только в декабре 2025 года — после завершения исполнительного производства благодаря настойчивой работе судебных исполнителей.

Второе дело (№ 920/418/25) имело стратегический характер — оператор добивался признания договора о доступе заключенным в судебном порядке. Решением от 14 августа 2025 года Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил эти требования. Суд утвердил текст договора в судебной редакции и установил нулевую стоимость доступа — ОСМД не подтвердило никаких дополнительных расходов на его организацию.

Апелляционная жалоба ОСМД оказалась запоздалой: постановлением от 17 октября 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в открытии производства из-за пропуска срока, и решение вступило в законную силу.

В целом оба дела охватили 47 судебных заседаний в течение более полутора лет — от подачи первого иска весной 2024 года до окончательного разрешения конфликта осенью 2025 года. В итоге оператор получил действующий договор, принудительный к исполнению, и фактический доступ к собственной инфраструктуре.

Эти решения не формируют общеобязательной судебной практики и не исключают иного, в частности негативного, опыта в аналогичных делах. В то же время они подтверждают: спор об условиях договора или его пролонгации не может быть основанием для физического блокирования доступа к оборудованию оператора. Поэтому приведенные решения могут служить практическим ориентиром — в переговорах с ОСМД, при подготовке исков, а также в работе отраслевых ассоциаций и регуляторных дискуссиях.

