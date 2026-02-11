UARU

Общественный вещатель Литвы закрыл украиноязычный раздел сайта из-за нехватки читателей

Новости
Суспільний мовник Литви LRT
Фото: Elta

Общественный вещатель Литвы LRT закрыл украиноязычный раздел своего веб-портала из-за того, что читателей становилось все меньше. Об этом Институту массовой информации (ИМИ) рассказала руководитель международных проектов Департамента коммуникации и маркетинга LRT Иева Мастеница.

Украиноязычный раздел был создан с конкретной целью: помочь украинским беженцам адаптироваться в Литве, сориентироваться в местной государственной системе и быть в курсе событий. Однако со временем аудитория раздела заметно сократилась. Мастэница объяснила, что часть украинцев в Литве начала читать новости на других языках национальных меньшинств, доступных на портале, а другие уже достаточно освоили литовский, чтобы читать материалы на оригинальном языке.

В то же время LRT предлагает альтернативные инструменты для тех, кто изучает литовский язык. В частности, в прошлом году на сайте LRT.lt запустили раздел LRT Paprastai — платформу с новостями, написанными понятным и доступным литовским языком. Именно этот ресурс вещатель рекомендует украинцам и другим читателям, которые изучают литовский язык.

Кроме того, прямые трансляции программ LRT TV на портале LRT.lt имеют украинские субтитры, созданные автоматическим переводом в реальном времени, что частично сохраняет доступность материалов для украиноязычной аудитории.

