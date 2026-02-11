UARU

Маск планирует построить на Луне фабрику ИИ-спутников и катапульту для их запуска

Ілон Маск та Місяць
Фото: Wikimedia Commons

Глава компаний xAI и SpaceX Илон Маск объявил о намерении создать на Луне производственный комплекс для спутников с искусственным интеллектом (ИИ). Для запуска аппаратов в космос будут использовать массовый ускоритель, сообщает The New York Times.

Соответствующее заявление Маск сделал на общем собрании сотрудников, которое транслировалось в прямом эфире. Он подчеркнул, что лунная фабрика обеспечит xAI существенное преимущество над конкурентами благодаря доступу к значительно большим вычислительным мощностям и энергетическим ресурсам. Это, по словам предпринимателя, критически важный фактор для развития технологий искусственного интеллекта.

Маск также отметил, что Луна станет стартовой платформой для дальнейшей экспансии человечества. В частности, он планирует сначала создать саморастущий город на спутнике Земли, а затем сосредоточиться на Марсе и исследовании звездных систем в поисках внеземной жизни. Предприниматель признал, что трудно представить возможности интеллекта такого масштаба, однако слежение за этим процессом обещает быть чрезвычайно увлекательным.

Объявление о лунной фабрике стало продолжением ранее анонсированных инициатив. На прошлой неделе Маск сообщил об объединении xAI со своей ракетной компанией SpaceX для создания космических дата-центров. Таким образом, лунная база органично дополняет эту стратегию, хотя детали конкретных технологий строительства комплекса в часовом выступлении он не раскрыл.

Параллельно с космическими проектами Маск обсудил текущее состояние социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, платформа насчитывает около 600 миллионов активных пользователей ежемесячно. Компания планирует запустить новые сервисы, среди которых банковская услуга X Money и отдельное чат-приложение, которые должны увеличить ежедневную аудиторию.

Маск подчеркнул, что xAI развивается быстрее любой другой компании в сфере искусственного интеллекта и планирует реорганизацию для повышения эффективности работы. На фоне амбициозных планов компания может провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в июне этого года.

По утверждению предпринимателя, лунная фабрика и массовый ускоритель для спутников являются лишь элементами его долгосрочной стратегии превращения человечества в многопланетную цивилизацию и обеспечения лидерских позиций xAI в области искусственного интеллекта.

