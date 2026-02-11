UARU

UARU

Китай запустил сервис отправки SMS через спутники навигационной системы BeiDou

НовостиСпутниковая связь
BD Message через супутники BeiDou

China Space‑Time Information Co., Ltd. совместно с ведущими телекоммуникационными операторами Китая запустила сервис коротких сообщений через спутниковую навигационную систему BeiDou (北斗). Услуга рассчитана прежде всего на ситуации, когда наземные мобильные сети недоступны, пишет Xinhua.

Техническую основу сервиса составляет встроенная в BeiDou функция двустороннего обмена короткими сообщениями напрямую через спутники. Благодаря этому пользователи могут отправлять и получать SMS даже там, где сотовая связь отсутствует, — в частности, в труднодоступных горных районах, в открытом море или во время ликвидации последствий чрезвычайных событий.

- Реклама -

Технология охватывает широкий круг практических сценариев. В частности, туристы в отдаленных местностях смогут поддерживать связь со спасательными службами, а координаторы чрезвычайных ситуаций — оперативно обмениваться данными с полевыми группами даже при разрушенной инфраструктуре.

BD Message через супутники BeiDou

К инициативе присоединились три крупнейших оператора связи страны: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Абонентам не нужно менять SIM-карту или номер телефона. Функцию поддерживают около 60 моделей смартфонов ведущих китайских производителей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

BeiDou — китайская глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), обеспечивающая позиционирование и навигацию по всему миру. Система имеет встроенную функцию двустороннего обмена короткими сообщениями через спутники — именно она стала технической основой нового сервиса.

Запуск SMS-сервиса — лишь одно из направлений космической экспансии Китая. Страна также подала в Международный союз электросвязи (МСЭ) заявку на развертывание сети из более чем 200 000 спутников на низкой орбите. Цель — обеспечить глобальный интернет-доступ как альтернативу американской Starlink.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Сумской оператор через суд восстановил доступ к дому: как это удалось

Оператор из Сум через суд восстановил доступ к оборудованию в доме и добился заключения договора с ОСМД в судебном порядке.
Новости

Amazon Leo получила разрешение на запуск более 4 500 спутников второго поколения

FCC разрешила Amazon развернуть более 4 500 спутников второго поколения — группировка Amazon Leo вырастет до 7 700 аппаратов.
Новости

Украинский инженер создал и запатентовал систему управления питанием телеком-сетей

Юрий Выхневич из компании BestLink разработал систему управления питанием телеком-сетей и получил патент на полезную модель.
Новости

Олимпиада-2026: мужской хоккей на MEGOGO — что и когда смотреть

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026 стартует 11 февраля. MEGOGO будет транслировать все матчи на украинском языке — подробности в материале.
Новости

В 2025 году MEGOGO провел 4 413 прямых трансляций и заблокировал более 15 000 пиратских стримов

Как MEGOGO работал в 2025 году: тысячи часов украиноязычного контента, рекордные показатели трансляций и борьба с пиратством.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить