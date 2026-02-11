Китай запустил сервис отправки SMS через спутники навигационной системы BeiDou

China Space‑Time Information Co., Ltd. совместно с ведущими телекоммуникационными операторами Китая запустила сервис коротких сообщений через спутниковую навигационную систему BeiDou (北斗). Услуга рассчитана прежде всего на ситуации, когда наземные мобильные сети недоступны, пишет Xinhua.

Техническую основу сервиса составляет встроенная в BeiDou функция двустороннего обмена короткими сообщениями напрямую через спутники. Благодаря этому пользователи могут отправлять и получать SMS даже там, где сотовая связь отсутствует, — в частности, в труднодоступных горных районах, в открытом море или во время ликвидации последствий чрезвычайных событий.

Технология охватывает широкий круг практических сценариев. В частности, туристы в отдаленных местностях смогут поддерживать связь со спасательными службами, а координаторы чрезвычайных ситуаций — оперативно обмениваться данными с полевыми группами даже при разрушенной инфраструктуре.

К инициативе присоединились три крупнейших оператора связи страны: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Абонентам не нужно менять SIM-карту или номер телефона. Функцию поддерживают около 60 моделей смартфонов ведущих китайских производителей.

BeiDou — китайская глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), обеспечивающая позиционирование и навигацию по всему миру. Система имеет встроенную функцию двустороннего обмена короткими сообщениями через спутники — именно она стала технической основой нового сервиса.

Запуск SMS-сервиса — лишь одно из направлений космической экспансии Китая. Страна также подала в Международный союз электросвязи (МСЭ) заявку на развертывание сети из более чем 200 000 спутников на низкой орбите. Цель — обеспечить глобальный интернет-доступ как альтернативу американской Starlink.