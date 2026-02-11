Amazon Leo получила разрешение на запуск более 4 500 спутников второго поколения

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила Amazon развернуть второе поколение спутниковой группировки проекта Amazon Leo — более 4 500 новых аппаратов. Регулятор принял это решение несмотря на то, что компания до сих пор не завершила формирование группировки первого поколения, пишет GeekWire.

Новые спутники дополнят уже лицензированную группировку из 3 232 аппаратов Gen 1 — в целом сеть будет насчитывать более 7 700 спутников. Это обеспечит глобальное покрытие, в частности в полярных регионах, где наземная инфраструктура связи практически отсутствует.

Технические преимущества второго поколения описал вице-президент Amazon по техническим вопросам Раджив Бадьял. По его словам, новые устройства заметно увеличат пропускную способность сети и стабильность соединения. Наибольший спрос на них будет у крупных корпоративных и государственных клиентов, которым необходимо передавать большие объемы данных на высоких скоростях.

Спутники Gen 2, как и аппараты Gen 1, будут работать в Ku- и V-диапазонах радиочастот. В этих диапазонах Amazon будет предоставлять широкополосный доступ к интернету, услуги спутникового телевидения и поддержку мобильной связи 5G. Те же частотные полосы использует и Starlink от SpaceX — основной конкурент Amazon на рынке глобального спутникового интернета.

Впрочем, FCC удовлетворила запрос Amazon не полностью. Регулятор отложил вопрос об использовании части Ka-диапазона — интервалов 20,2–21,2 и 30,3–31,0 ГГц. В то же время комиссия отклонила возражения Iridium и Viasat, которые выступали против расширения проекта.

На данный момент Amazon вывела на орбиту около 180 спутников Gen 1. В ближайшее время еще 32 аппарата планируют запустить с помощью европейской ракеты-носителя Ariane 6. Однако и после этого компания не выполнит лицензионное требование: до конца июля текущего года на орбите должно находиться не менее 1 616 спутников. Из-за отставания от графика Amazon попросила FCC перенести этот промежуточный дедлайн на 2028 год и пообещала завершить развертывание всей группировки Gen 1 до середины 2029 года. Этот запрос регулятор рассматривает отдельно.

В решении по второму поколению FCC установила новые сроки. Не менее половины спутников Gen 2 должны оказаться на орбите до февраля 2032 года, а полная готовность системы — до февраля 2035 года. От выполнения этих условий будет зависеть сохранение лицензии.