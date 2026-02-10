VEON продал акции «Киевстара» на $150,9 млн и сократил свою долю в компании до 83,6%

VEON, мажоритарный акционер Kyivstar Group, вместе с несколькими другими владельцами ценных бумаг продал 14,375 млн акций «Киевстара» путем вторичного публичного размещения (SPO) по цене $10,5 за акцию — общая сумма сделки составила $150,9 млн. Спрос на размещение превысил предложение в пять раз, а именно SPO завершилось 2 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

В пакет вошли как акции самого VEON, так и 400 тыс. простых акций других акционеров-продавцов. После завершения SPO доля VEON в компании сократилась с 89,6% до 83,6%. Кроме того, андеррайтеры сразу воспользовались опционом на приобретение дополнительных 1,875 млн простых акций.

Размещение организовали ведущие международные финансовые учреждения. Со-букраннерами и представителями андеррайтеров стали Morgan Stanley и Barclays (по 3,875 млн акций без учета опциона), Cantor (2,625 млн акций) и Rothschild & Co. (875 тыс. акций). Роль соуправляющих досталась Benchmark — которую в прошлом году приобрела StoneX — и Northland Capital Markets (по 625 тыс. акций). Комиссионные участников составили $0,49875 за акцию, а сопутствующие расходы на SPO — $0,5 млн.

Новость о размещении сразу отразилась на котировках на бирже Nasdaq: 30 января акции «Киевстара» подешевели на 6,6% — до $11,255, а в отдельные моменты торгов цена опускалась до $10,81. Однако уже 3 февраля бумаги отыграли часть потерь и подорожали на 2,56% — до $11,8 за акцию.

Президент и главный исполнительный директор VEON Александр Комаров расценил итоги SPO как свидетельство реального спроса на украинские технологические компании. «Это успешное предложение еще раз демонстрирует, что уже сегодня существует спрос инвесторов на инновационные украинские компании, такие как “Киевстар”, — отметил он. Комаров также подчеркнул, что компания сосредоточена на дальнейшем развитии «Киевстара» как публичной структуры и стремится дать возможность вкладывать средства в нее и украинским гражданам.

Напомним: акции Kyivstar Group — материнской компании крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» — вышли на торги на Nasdaq в середине августа 2025 года после закрытия сделки с SPAC-компанией (специальная компания по приобретению активов) Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV цена акций упала на 7,4% — до $11,52, что соответствовало рыночной капитализации $2,437 млрд.