UARU

UARU

VEON продал акции «Киевстара» на $150,9 млн и сократил свою долю в компании до 83,6%

Новости
Kyivstar Nasdaq

VEON, мажоритарный акционер Kyivstar Group, вместе с несколькими другими владельцами ценных бумаг продал 14,375 млн акций «Киевстара» путем вторичного публичного размещения (SPO) по цене $10,5 за акцию — общая сумма сделки составила $150,9 млн. Спрос на размещение превысил предложение в пять раз, а именно SPO завершилось 2 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

В пакет вошли как акции самого VEON, так и 400 тыс. простых акций других акционеров-продавцов. После завершения SPO доля VEON в компании сократилась с 89,6% до 83,6%. Кроме того, андеррайтеры сразу воспользовались опционом на приобретение дополнительных 1,875 млн простых акций.

- Реклама -

Размещение организовали ведущие международные финансовые учреждения. Со-букраннерами и представителями андеррайтеров стали Morgan Stanley и Barclays (по 3,875 млн акций без учета опциона), Cantor (2,625 млн акций) и Rothschild & Co. (875 тыс. акций). Роль соуправляющих досталась Benchmark — которую в прошлом году приобрела StoneX — и Northland Capital Markets (по 625 тыс. акций). Комиссионные участников составили $0,49875 за акцию, а сопутствующие расходы на SPO — $0,5 млн.

Новость о размещении сразу отразилась на котировках на бирже Nasdaq: 30 января акции «Киевстара» подешевели на 6,6% — до $11,255, а в отдельные моменты торгов цена опускалась до $10,81. Однако уже 3 февраля бумаги отыграли часть потерь и подорожали на 2,56% — до $11,8 за акцию.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Президент и главный исполнительный директор VEON Александр Комаров расценил итоги SPO как свидетельство реального спроса на украинские технологические компании. «Это успешное предложение еще раз демонстрирует, что уже сегодня существует спрос инвесторов на инновационные украинские компании, такие как “Киевстар”, — отметил он. Комаров также подчеркнул, что компания сосредоточена на дальнейшем развитии «Киевстара» как публичной структуры и стремится дать возможность вкладывать средства в нее и украинским гражданам.

Напомним: акции Kyivstar Group — материнской компании крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» — вышли на торги на Nasdaq в середине августа 2025 года после закрытия сделки с SPAC-компанией (специальная компания по приобретению активов) Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV цена акций упала на 7,4% — до $11,52, что соответствовало рыночной капитализации $2,437 млрд.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Takflix перечислил правообладателям украинского кино почти полмиллиона гривен

Takflix в 2025 году выплатил правообладателям украинских фильмов 455 644 грн — половину от суммы, собранной с проданных билетов.
Новости

«Киевстар ТВ» покажет премьеру сериала «Возвращение» на день раньше телеэфира

«Киевстар ТВ» первым покажет драмеди «Возвращение» — сериал об адаптации ветерана к мирной жизни. Эксклюзивная премьера всех серий состоится 21 февраля.
Новости

Американский телеканал Newsmax запускает локализованную версию в Украине

Весной 2026 года в Киеве начнет работу Newsmax Ukraine — локализованная версия американского новостного телеканала по лицензионному соглашению с Newsmax.
Новости

lifecell видит угрозу монополизации рынка в объединении башенной инфраструктуры «Киевстара» и Vodafone

lifecell предупредил, что объединение башенной инфраструктуры «Киевстара» и Vodafone может привести к монополизации рынка и угрожает конкуренции.
Новости

«Киевстар»: VoLTE и VoWiFi обеспечивают более 40% голосового трафика сети

В декабре 2025 года технологией VoLTE воспользовались 8,5 млн абонентов «Киевстар», а VoWiFi — 1,4 млн. Обе технологии обеспечивают более 40% голосового трафика сети.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить