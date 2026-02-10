UARU

UARU

В 2025 году MEGOGO провел 4 413 прямых трансляций и заблокировал более 15 000 пиратских стримов

Новости
Спортивний контент на MEGOGO

MEGOGO обнародовал итоги 2025 года — в частности данные об озвучивании и субтитрировании контента, прямых трансляциях и борьбе с пиратством.

Ключевым направлением прошлого года стало внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс локализации контента. Благодаря ИИ-инструментам команда создала более 5 471 часа субтитров для документального контента и первые 27 часов озвучивания на украинском языке. В компании отмечают, что 2025-й стал первым годом системного применения ИИ — прежде всего для автоматического добавления субтитров к неигровому контенту, рутинной подготовки видео и составления описаний и тегов.

В то же время MEGOGO продолжил вкладывать средства в классическую озвучку: в общей сложности подготовили 3 467 часов украиноязычного контента. Из них 317 часов выпустила собственная студия MEGOGO VOICE, остальное обеспечили партнерские студии — Так Треба Продакшн, Sunnysiders и 15КЗ.

В спортивном направлении за 2025 год сервис провел 4 413 прямых трансляций, 99,8% которых прошли без технических сбоев. На 3 465 из этих эфиров работали 48 украинских комментаторов. Кроме того, 17 комментаторов MEGOGO обеспечили 1 103 часа локализованного вещания на каналах Eurosport для зрителей во всем мире.

Активно работал в 2025 году и департамент антипиратства: за год он удалил 534 000 ссылок из поиска Google и 15 174 нелегальных спортивных трансляций во всех странах присутствия сервиса. В ходе защиты прав на трансляцию боксерского боя Усик — Дюбуа II заблокировали 312 пиратских стримов — преимущественно на платформах Twitch и YouTube.

Подробнее об итогах 2025 года, трендах стриминга и рейтингах самого популярного контента — в материале «Что смотрели в 2025-м на MEGOGO: итоги года и самый популярный контент».

Редакция Mediasat
