Украинский инженер создал и запатентовал систему управления питанием телеком-сетей

Технический руководитель интернет-провайдера BestLink Юрий Выхневич разработал и запатентовал систему управления питанием узлов связи, которая обеспечивает бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры во время длительных отключений электроэнергии. Об этом инженер рассказал в интервью Mediasat.

Система работает как автоматизированный «мозг» узла связи: отслеживает состояние электропитания и аккумуляторов в реальном времени, рассчитывает запас автономной работы и автоматически переключает источники питания. Толчком к ее созданию стали массовые отключения электроэнергии осенью 2022 года — тогда стандартные решения резервного питания не могли обеспечить длительную стабильную работу узлов.

Основу разработки составляет комплекс собственных алгоритмов. В частности, система управляет зарядом аккумуляторов с регулировкой тока, напряжения и температуры для различных химических составов: Li-ion, LiFePO₄ и свинцово-кислотных батарей. Отдельный блок обеспечивает активную и пассивную балансировку ячеек, что продлевает срок службы батарей. Система также в реальном времени измеряет напряжение, ток, емкость, состояние заряда (SoC) и состояние здоровья батарей (SoH). На основе этих данных алгоритм прогнозирует время автономной работы узла при текущей нагрузке.

Систему проверяли в полевых условиях. В 2024 году ее установили на одном из критических узлов связи в отдаленном селе на западе Украины. По словам Выхневича, во время первого запуска неожиданных проблем не возникло — реальные условия подтвердили правильность выбранного подхода. Сейчас система работает в сети, охватывающей более 120 общин и насчитывающей более 30 тысяч абонентов. Ее используют и другие провайдеры.

На разработку прототипа ушел примерно год, еще год заняли тестирование и внедрение в реальных условиях. По итогам этой работы Выхневич получил патент №160714 на полезную модель. Инженерный опыт он также систематизировал в книге «Методы системной интеграции в разработке универсального устройства для управления аккумуляторными батареями» — Львовская политехника уже включила ее в перечень рекомендуемой литературы. Издание вышло на двух языках и доступно на Amazon и Yakaboo.

Выхневич также рассматривает возможность выхода технологии на внешние рынки — интерес из-за рубежа уже есть. Масштабирование, по его словам, предполагает стандартизацию и сертификацию, чтобы сохранить надежность решения на объектах критической инфраструктуры. Кроме телекоммуникаций, систему можно адаптировать для промышленных предприятий, транспортной и медицинской инфраструктуры — везде, где бесперебойное питание критически важно.

Полный текст интервью с Юрием Выхневичем читайте в текстовом сериале «Человек и телеком».