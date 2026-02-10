UARU

Takflix перечислил правообладателям украинского кино почти полмиллиона гривен

Онлайн-кинотеатр Takflix в 2025 году выплатил правообладателям украинских фильмов 455 644 грн — половину от суммы, собранной с проданных билетов. Об этом говорится в официальном аккаунте платформы в Facebook.

Сервис работает по принципу: ровно 50% стоимости каждого билета платформа перечисляет правообладателям. Это особенно важно в условиях хронического кризиса финансирования отрасли, который длится уже несколько лет. Большинство из них — независимые создатели, для которых Takflix является единственным источником монетизации своих фильмов.

В Takflix отмечают, что эти средства имеют конкретное практическое применение: кто-то из авторов сможет приобрести микрофон для съемочных экспедиций, а кто-то — оплатить смену оператора для нового проекта. Таким образом, каждый купленный билет становится прямой поддержкой конкретного создателя, а не только просмотром готового фильма.

Takflix начал работу 31 декабря 2019 года. Платформа была основана режиссером и продюсером Надеждой Парфан как площадка для показа и распространения украинского кино.

Редакция Mediasat
