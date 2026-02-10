Олимпиада-2026: мужской хоккей на MEGOGO — что и когда смотреть

MEGOGO покажет мужской хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2026 года полностью — каждый матч будет доступен с украинской аудиодорожкой в специальном разделе «Олимпиада» во вкладке «Хоккей».

Соревнования пройдут с 11 по 22 февраля. Главная особенность турнира этого года — возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на олимпийский лед. Последний раз звезды НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году.

Отдельные матчи турнира также будут показывать линейные телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 — однако только выборочно, в зависимости от хода трансляций. Все игры в полном объеме транслирует исключительно платформа MEGOGO.

Матчи будут комментировать шесть специалистов: Александр Сукманский, Владимир Зверов, Вадим Плачинда, Виталий Кравченко, Александр Черненко и Андрей Билык. Каждый матч ведет конкретный комментатор.

На групповом этапе будут соревноваться 12 национальных сборных, разделенных на три группы:

Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Франция.

Канада, Чехия, Швейцария, Франция. Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия.

Финляндия, Швеция, Словакия, Италия. Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Победители каждой группы, а также лучшая из команд, занявших вторые места, сразу выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь сборных разыграют путевки в 1/4 финала в стыковых матчах.

Турнир откроет матч группы B между Словакией и Финляндией — 11 февраля в 17:25 по киевскому времени, его будет комментировать Вадим Плачинда. В тот же день в 21:55 состоится поединок Швеция — Италия с комментариями Владимира Зверева. Финал запланирован на 22 февраля.

Украинская аудиодорожка для каналов Eurosport на MEGOGO появилась в мае 2025 года — тогда украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку готовит и поддерживает собственная команда MEGOGO, а техническую и редакционную координацию обеспечивают команды Warner Bros. Discovery.

Если изначально настроен другой язык, изменить его на украинский несложно: во время просмотра канала Eurosport нажмите иконку настроек («колесико»), выберите «Аудиодорожка» и выберите «Украинский» из списка.

Расписание трансляций группового этапа

Среда, 11 февраля

Время (Киев) Матч Группа Комментатор 17:25 Словакия — Финляндия B Вадим Плачинда 21:55 Швеция — Италия B Владимир Зверов

Четверг, 12 февраля

Время (Киев) Матч Группа Комментатор 12:55 Швейцария — Франция A Вадим Плачинда 17:25 Чехия — Канада A Александр Черненко 22:10 Германия — Дания C Виталий Кравченко 23:00 Латвия — США C Владимир Зверов

Пятница, 13 февраля

Время (Киев) Матч Группа Комментатор 12:55 Финляндия — Швеция B Вадим Плачинда 13:10 Италия — Словакия B Александр Черненко 17:40 Франция — Чехия A Владимир Зверов 22:10 Канада — Швейцария A Виталий Кравченко

Суббота, 14 февраля

Время (Киев) Матч Группа Комментатор 12:55 Германия — Латвия C Вадим Плачинда 13:10 Швеция — Словакия B Александр Черненко 17:40 Финляндия — Италия B Вадим Плачинда 22:10 США — Дания C Виталий Кравченко

Воскресенье, 15 февраля

Время (Киев) Матч Группа Комментатор 12:55 Швейцарія — Чехія A Александр Черненко 17:25 Канада — Франція A Александр Черненко 20:10 Данія — Латвія C Вадим Плачинда 22:55 США — Німеччина C Александр Сукманский