Олимпиада-2026: мужской хоккей на MEGOGO — что и когда смотреть

MEGOGO покажет мужской хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2026 года полностью — каждый матч будет доступен с украинской аудиодорожкой в специальном разделе «Олимпиада» во вкладке «Хоккей».
Соревнования пройдут с 11 по 22 февраля. Главная особенность турнира этого года — возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на олимпийский лед. Последний раз звезды НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году.
Отдельные матчи турнира также будут показывать линейные телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 — однако только выборочно, в зависимости от хода трансляций. Все игры в полном объеме транслирует исключительно платформа MEGOGO.
Матчи будут комментировать шесть специалистов: Александр Сукманский, Владимир Зверов, Вадим Плачинда, Виталий Кравченко, Александр Черненко и Андрей Билык. Каждый матч ведет конкретный комментатор.
На групповом этапе будут соревноваться 12 национальных сборных, разделенных на три группы:
- Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Франция.
- Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия.
- Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.
Победители каждой группы, а также лучшая из команд, занявших вторые места, сразу выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь сборных разыграют путевки в 1/4 финала в стыковых матчах.
Турнир откроет матч группы B между Словакией и Финляндией — 11 февраля в 17:25 по киевскому времени, его будет комментировать Вадим Плачинда. В тот же день в 21:55 состоится поединок Швеция — Италия с комментариями Владимира Зверева. Финал запланирован на 22 февраля.
Украинская аудиодорожка для каналов Eurosport на MEGOGO появилась в мае 2025 года — тогда украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку готовит и поддерживает собственная команда MEGOGO, а техническую и редакционную координацию обеспечивают команды Warner Bros. Discovery.
Если изначально настроен другой язык, изменить его на украинский несложно: во время просмотра канала Eurosport нажмите иконку настроек («колесико»), выберите «Аудиодорожка» и выберите «Украинский» из списка.
Расписание трансляций группового этапа
Среда, 11 февраля
|Время (Киев)
|Матч
|Группа
|Комментатор
|17:25
|Словакия — Финляндия
|B
|Вадим Плачинда
|21:55
|Швеция — Италия
|B
|Владимир Зверов
Четверг, 12 февраля
|Время (Киев)
|Матч
|Группа
|Комментатор
|12:55
|Швейцария — Франция
|A
|Вадим Плачинда
|17:25
|Чехия — Канада
|A
|Александр Черненко
|22:10
|Германия — Дания
|C
|Виталий Кравченко
|23:00
|Латвия — США
|C
|Владимир Зверов
Пятница, 13 февраля
|Время (Киев)
|Матч
|Группа
|Комментатор
|12:55
|Финляндия — Швеция
|B
|Вадим Плачинда
|13:10
|Италия — Словакия
|B
|Александр Черненко
|17:40
|Франция — Чехия
|A
|Владимир Зверов
|22:10
|Канада — Швейцария
|A
|Виталий Кравченко
Суббота, 14 февраля
|Время (Киев)
|Матч
|Группа
|Комментатор
|12:55
|Германия — Латвия
|C
|Вадим Плачинда
|13:10
|Швеция — Словакия
|B
|Александр Черненко
|17:40
|Финляндия — Италия
|B
|Вадим Плачинда
|22:10
|США — Дания
|C
|Виталий Кравченко
Воскресенье, 15 февраля
|Время (Киев)
|Матч
|Группа
|Комментатор
|12:55
|Швейцарія — Чехія
|A
|Александр Черненко
|17:25
|Канада — Франція
|A
|Александр Черненко
|20:10
|Данія — Латвія
|C
|Вадим Плачинда
|22:55
|США — Німеччина
|C
|Александр Сукманский