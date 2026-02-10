«Киевстар» приобрел 100% акций Tabletki.ua — одного из самых популярных в Украине онлайн-сервисов поиска и бронирования лекарств в аптеках. Сумма сделки — 160 млн долларов США. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Tabletki.ua работает как агрегатор фармацевтического рынка: собирает актуальную информацию о наличии и ценах на лекарства, медицинские изделия, пищевые продукты и сопутствующие товары из более чем 14 000 аптек по всей стране. Пользователи могут искать, сравнивать и заказывать нужные препараты в несколько кликов. По данным 2025 года, ежемесячно платформа обрабатывала 14 миллионов онлайн-заказов.

- Реклама -

Финансовые показатели сервиса свидетельствуют об уверенном росте. Общая стоимость забронированных товаров (GMV — gross merchandise value) за 2024 финансовый год достигла 45 млрд грн (1 056 млн долл. США), а за последние 12 месяцев (LTM), закончившиеся 30 сентября 2025 года, — уже 57,3 млрд грн (1 191 млн долл. США). По неаудированной управленческой отчетности на ту же дату, показатель LTM EBITDA составил 24 млн долл. США, чистая прибыль — 20 млн долл. США.

«Даже в сложные времена украинские компании, такие как Tabletki.ua, дают возможность миллионам украинцев пользоваться удобными цифровыми решениями, способствуя росту и устойчивости страны», — отметил Александр Комаров, CEO «Киевстара». Оператор рассчитывает, что сочетание управленческого опыта в развитии цифрового бизнеса с наработанной базой Tabletki.ua позволит сделать медицинские онлайн-услуги более доступными для широкой аудитории.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Одновременно с объявлением соглашения «Киевстар» обнародовал презентацию для инвесторов с подробным обоснованием приобретения и финансовыми показателями Tabletki.ua.

Путь к заключению сделки оказался непростым. В конце января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в третий раз рассмотрел заявку и дал разрешение «Киевстару» на приобретение контроля над ООО «МТПК» — компанией, владеющей Tabletki.ua. До этого регулятор дважды отказывал, увидя риски монополизации рынка.

Напомним, что «Киевстар» работает на рынке цифровой медицины еще с 2022 года — тогда оператор приобрел контрольный пакет медицинской платформы Helsi (69,99%) за 15 млн долларов. В мае 2025 года компания увеличила свою долю до 97,99%, докупив еще 28% акций за 11 млн долларов.

Таким образом, это приобретение расширяет портфель цифровых услуг «Киевстара»: Tabletki.ua пополняет перечень проектов компании наряду с медицинской информационной системой Helsi, сервисом вызова авто и доставки Uklon, платформой «Киевстар ТВ» и приложением «Мой Киевстар».