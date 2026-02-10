«Киевстар ТВ» покажет премьеру сериала «Возвращение» на день раньше телеэфира

UARU

21 февраля стриминговая платформа «Киевстар ТВ» эксклюзивно начинает показ всех серий драмеди «Возвращение». Это произойдет на сутки раньше, чем сериал выйдет в телеэфир.

Главный герой истории — военнослужащий Александр Кречет, которого сыграл Евгений Григорьев. После ранения он стремится как можно быстрее вернуться на фронт. Но ситуация складывается иначе: задержка из-за прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве и обещание, которое он дал погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), кардинально меняют его планы.

Кречет обязуется помочь сыну погибшего товарища осуществить мечту. Эта миссия становится для него началом нового жизненного этапа, полного вызовов и неожиданных обстоятельств. Столкновение с реалиями мирной жизни, необходимость заботиться о ребенке и непредсказуемые эмоциональные переживания превращаются в испытание, не менее сложное, чем боевые задачи.

Когда семья его брата по оружию попадает под угрозу из-за конфликта с влиятельным и опасным бизнесменом, Александр действует привычно для себя — защищает близких, даже рискуя собственной жизнью. Так сериал раскрывает тему защиты не только на фронте, но и в гражданской жизни.

Проект сочетает драматические элементы с теплыми человеческими моментами, показывая сложность адаптации ветеранов к мирной жизни. Сериал освещает как опыт тех, кто возвращается с войны, так и то, как их ждут близкие.

«Возвращение» становится очередной эксклюзивной премьерой платформы в этом году. Ранее, 14 января, «Киевстар ТВ» показала онлайн историческую драму «Нюрнберг» — фильм о первом международном трибунале над военными преступниками.

