Правоохранители США при содействии болгарских коллег провели масштабную операцию против пиратских площадок на территории Европейского Союза. Благодаря этому США взяли под контроль домены zamunda.net, arenabg.com и zelka.org — веб-ресурсов, которые ежегодно получали десятки миллионов посещений и, вероятно, администрировались с территории Болгарии. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, домены были изъяты на основании решения Окружного суда южного округа Миссисипи. Причиной стало систематическое нарушение авторских прав — распространение пиратских фильмов, музыки, игр и программного обеспечения. Операцию координировали Следственный отдел внутренней безопасности (подразделение Иммиграционной и таможенной полиции США), Европол, прокуратура и Комитет государственной безопасности Болгарии.

Конфискация стала технически возможной благодаря международному характеру доменной системы. Хотя администраторы трекеров находились в Болгарии, доменные зоны .net, .com и .org обслуживают американские регистраторы. В частности, доменами ArenaBG и Zamunda управляла американская компания Verisign, что дало юридическое основание изъять активы по процедуре конфискации.

На момент публикации все три домена направлены на DNS-серверы ns1.seizedservers.com и ns2.seizedservers.com, которые контролируются властями США. При попытке доступа пользователи видят официальное сообщение об изъятии домена со ссылкой на международную правоохранительную операцию.

В судебных материалах указано, что права на значительную часть контента принадлежат американским компаниям. Это дало основания привлечь США к расследованию и применить национальную юрисдикцию в отношении доменов, зарегистрированных у американских провайдеров.

Власти Болгарии пытались прекратить деятельность этих торрент-трекеров как минимум с 2020 года. В 2018 году Болгарию исключили из списка наблюдения «Специального отчета 301» Офиса торгового представительства США (USTR) — документа, в котором фиксируются нарушения прав интеллектуальной собственности различными странами. Однако в 2023 году страна снова попала в этот список из-за недостаточного прогресса в борьбе с пиратством.

Чтобы достичь результата, болгарские чиновники провели ряд деловых визитов в США, где встречались с представителями Министерства юстиции и американского бизнеса. Также они пытались привлечь к делу Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) — международного регулятора доменной системы.

Что произошло с серверами, на которых работали трекеры, пока неизвестно. По предварительным данным болгарских властей, оборудование физически находилось за пределами страны, что затрудняло его изъятие без международной поддержки. Если серверы сохранят работоспособность, сервисы могут быстро восстановиться с новыми доменными именами.

Операция показывает уязвимость пиратских площадок, чья инфраструктура связана с доменами и сервисами в юрисдикциях, которые активно поддерживают защиту авторских прав. Даже локальные по аудитории ресурсы остаются под угрозой конфискации, если используют международные доменные зоны и регистраторов из стран, готовых сотрудничать с правообладателями.

Это не первый случай жесткого ответа на пиратство в Европе. В прошлом году греческий суд приговорил администратора торрент-трекера к пяти годам тюремного заключения и обязал выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.