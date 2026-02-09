Лига чемпионов 2025/26: итоги общего этапа

28 января были сыграны последние матчи общего этапа Champions League 2025/26. По его итогам определились 24 команды, которые продолжат борьбу за главный трофей европейского клубного футбола. Участники, занявшие места с 1-го по 8-е, сразу квалифицировались в 1/8 финала. Их будущие соперники будут бороться за это право в стыковых матчах. Пока нынешняя Лига чемпионов удивительно удачно складывается для английских клубов. В первую восьмерку попали сразу пять представителей АПЛ:

«Арсенал».

«Ливерпуль».

«Тоттенхэм».

«Челси».

«Манчестер Сити».

Компанию им составили «Барселона», «Бавария» и «Спортинг». Еще одна английская команда, «Ньюкасл», заняла 12-е место, то есть все шесть клубов АПЛ продолжают оставаться в Лиге чемпионов 2025/26. Остальные топовые ассоциации уже понесли потери. У испанцев на этой стадии вылетели «Вильярреал» и «Атлетик», у итальянцев — «Наполи», у немцев — «Айнтрахт», у французов — «Марсель».

К неожиданностям можно отнести то, что вне восьмерки оказались «Реал», «Интер» и последний победитель ЛЧ «ПСЖ», но вряд ли это трагедия для данных клубов. Зато приятно удивили своих болельщиков «Карабах» (Азербайджан) и «Буде-Глимт» (Норвегия), от которых мало кто ожидал попадания в топ-24.

Расписание ЛЧ 2025/2026 на стыковые матчи

Самым ярким событием заключительного тура общего этапа ЛЧ стала драматическая развязка матча между «Бенфикой» и «Реалом». Португальцам требовалась только победа при благоприятном развитии событий в параллельных играх. В конце встречи выяснилось, что им необходима еще и положительная разница в два мяча, так что в уже добавленное арбитром время в штрафную соперника пошел даже вратарь Анатолий Трубин. Голкиперу сборной Украины удалось сотворить чудо, то есть отличиться решающим голом после красивого удара головой. Счет 4:2 помог лиссабонцам занять спасительное 24-е место, опередив французский «Марсель». Интересно, что в стыковых матчах «Бенфику» снова ожидает «Реал».

Для других участников расписание ЛЧ 2025/2026 выглядит следующим образом (игры 17–18 и 24–25 февраля):

«Монако» против «ПСЖ» (оба — Франция);

турецкий «Галатасарай» против итальянского «Ювентуса»;

немецкая «Боруссия» (Дортмунд) против итальянской «Аталанты»;

азербайджанский «Карабах» против английского «Ньюкасла»;

бельгийский «Брюгге» против испанского «Атлетико»;

норвежский «Буде-Глимт» против итальянского «Интера»;

греческий «Олимпиакос» против немецкого «Байера 04».

Согласно расписанию ЛЧ 2025/26, пары 1/8 финала будут определены жребием. Каждый из первой восьмерки уже знает, с победителями каких двух противостояний он может встретиться. Поединки этой стадии пройдут 10–18 марта. Четвертьфиналисты турнира будут выяснять отношения с 7 по 15 апреля. Полуфиналы состоятся 28–29 апреля и 5–6 мая. Решающая встреча намечена на 25 мая. Финал примет будапештский стадион «Пушкаш Арена» (Венгрия).

