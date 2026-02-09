UARU

lifecell видит угрозу монополизации рынка в объединении башенной инфраструктуры «Киевстара» и Vodafone

Телеком вежі в Україні
Мобильный оператор lifecell официально заявил о беспокойстве возможным объединением башенной инфраструктуры «Киевстара» и Vodafone Украина — двух крупнейших телекоммуникационных компаний в Украине. Такая сделка может коренным образом изменить структуру отечественного телеком-рынка и замедлить его развитие на ближайшие годы. Об этом говорится в официальном заявлении компании, копия которого есть в распоряжении редакции Mediasat.

Оператор отмечает, что конкуренция между независимыми игроками на протяжении многих лет формировала динамичный и инновационный рынок телекоммуникаций. Именно она стимулировала модернизацию сетей, внедрение новых технологий и сдерживала рост цен на услуги. В то же время независимые инвестиционные решения операторов определяют, где появляется покрытие, как быстро обновляют сети и какие технологии внедряют.

В lifecell считают, что объединение пассивной инфраструктуры приведет к монополизации рынка и структурному дисбалансу. Такие изменения могут замедлить инновации и ослабить ориентацию операторов на потребности абонентов. Следовательно, в долгосрочной перспективе последствия сделки могут отразиться непосредственно на потребителях.

Оператор также подчеркивает вопросы национальной безопасности. В частности, разветвленная инфраструктура обеспечила бесперебойную связь силам обороны и экстренным службам, а также поддержала абонентов во время кибератаки на одного из мобильных операторов в 2023 году. Именно поэтому устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры в условиях войны остается критически важной.

Компания обращает внимание на возможные последствия для инвестиционного климата в Украине. Международные инвесторы оценивают не только размер рынка, но и уровень конкуренции, предсказуемость регуляторных решений и равный доступ к ключевым ресурсам. Чрезмерная концентрация критической инфраструктуры может рассматриваться как повышенный риск, который будет сдерживать инвестиции в телекоммуникационный сектор.

lifecell призывает принять решение об объединении инфраструктуры с учетом долгосрочных последствий для конкуренции, развития отрасли и безопасности государства. Учитывая масштабное влияние соглашения на рынок и миллионы потребителей, компания настаивает на открытом и прозрачном рассмотрении дела Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) с привлечением всех участников рынка и экспертного сообщества.

В настоящее время АМКУ рассматривает заявления об объединении башенных компаний двух крупнейших национальных мобильных операторов.

