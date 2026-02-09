«Киевстар»: VoLTE и VoWiFi обеспечивают более 40% голосового трафика сети

В декабре 2025 года технологией VoLTE (Voice over LTE) воспользовались более 8,5 млн абонентов национального оператора «Киевстар», а услугой VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — 1,4 млн пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Оператор зафиксировал существенный увеличение спроса на обе технологии. Сейчас на VoLTE и VoWiFi приходится более 40% общего голосового трафика в сети «Киевстар», что свидетельствует о высоком спросе на современные голосовые сервисы среди абонентов.

«Киевстар» первым в Украине запустил технологию VoLTE еще в декабре 2020 года и с тех пор сохраняет лидерство по количеству пользователей высококачественной голосовой связи в сети 4G. Сейчас перечень совместимых смартфонов охватывает более 500 моделей, которыми пользуются более 11,5 млн абонентов. Кроме самых популярных в Украине брендов Apple, Samsung и Xiaomi, поддержку технологии обеспечивают также устройства Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel и Realme.

В декабре 2024 года «Киевстар» запустил еще одну голосовую технологию — VoWiFi. Она позволяет совершать звонки через Wi-Fi-сеть, обеспечивая высокое качество звучания и быстрое соединение. Особенно полезной она оказывается в помещениях со слабым мобильным сигналом — подвалах, на высоких этажах, в зданиях с толстыми стенами — если есть доступ к Wi-Fi-сети.

По данным оператора, VoWiFi также эффективно помогает поддерживать связь в условиях частых отключений электроэнергии. Даже при слабом сигнале мобильной сети для голосового звонка достаточно иметь резервное питание для Wi-Fi-оборудования и доступ к интернету. В настоящее время перечень совместимых с VoWiFi смартфонов насчитывает более 300 моделей самых популярных производителей гаджетов и продолжает расширяться.

Региональная статистика показывает самый высокий уровень использования современных голосовых технологий во Львове — здесь на VoLTE и VoWiFi приходится 61% голосового трафика «Киевстар». В столице этот показатель достиг 57%.

По результатам опроса удовлетворенности пользователей, около 90% абонентов, пользующихся VoLTE и VoWiFi, высоко оценивают качество технологий. Разговоры через VoLTE и VoWiFi тарифицируются как обычные голосовые вызовы по тарифному плану абонента без дополнительных платежей.