Испания первой в Евросоюзе запустит Starlink Direct to Cell

НовостиСпутниковая связь
MasOrange Starlink Direct to Cell

В этом году Испания станет первым государством Европейского союза, где заработает технология Starlink Direct to Cell — прямая связь между спутниками и мобильными телефонами. О заключении соглашения между MasOrange и SpaceX для внедрения услуги сообщает пресс-служба испанской компании.

Государственный секретариат по телекоммуникациям и цифровой инфраструктуре Испании одобрил использование частот, выделенных MasOrange, для работы технологии Direct to Cell. Решение регулятора открывает путь к тестированию спутниковой связи на коммерческом спектре оператора.

Країни з Starlink Direct to Cell

Пилотный проект будет реализован в провинции Вальядолид. Компания пока не раскрывает точные сроки испытаний и перечень совместимых смартфонов. Абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом для работы с определенными приложениями и мессенджерами.

Майнрад Шпенгер, генеральный директор MasOrange, отметил, что технология Direct to Cell дополнит наземную сеть. Она улучшит покрытие в отдаленных регионах, горных районах и прибрежных зонах.

«Мы очень рады объявить о заключении соглашения со Starlink, которое подтверждает нашу приверженность инновациям и стремление всегда предлагать клиентам лучшие услуги и использовать все доступные технологии», — заявил Шпенгер.

Опыт использования Direct to Cell в Украине показывает высокий спрос на услугу. «Киевстар» сообщил, что с ноября 2025 года, когда технология начала работать в стране, ею воспользовались более 3 миллионов абонентов. За этот период через спутниковую связь было отправлено более 1,2 миллиона SMS-сообщений.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
