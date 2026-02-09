UARU

Американский телеканал Newsmax запускает локализованную версию в Украине

Newsmax Ukraine
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Весной 2026 года в Украине стартует новостной телеканал Newsmax Ukraine, который будет работать по лицензионному соглашению с американской медиакомпанией Newsmax. Об этом говорится на сайте телеканала.

Киев станет базой нового медиапроекта, который будет производить оригинальный контент для украинских зрителей и аудитории Восточной Европы. Канал будет работать под брендом Newsmax и придерживаться его редакционной концепции. В то же время телеканал будет транслировать на украинском языке американский контент Newsmax, параллельно создавая собственные программы на английском и русском языках для международной аудитории.

Генеральным продюсером Newsmax Ukraine станет журналистка и медиаменеджер Людмила Немиря. Она будет руководить развитием телеканала и его редакционной политикой. Немиря известна как основательница YouTube-канала NemyriaLive, ранее работала основателем и генеральным продюсером в Ukrlife.tv.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в конце сентября 2025 года зарегистрировали ООО «Телерадиокомпания НьюсМакс Украина». По данным YouControl, уставный капитал компании составляет 1 млн грн. Учредителями стали польское ООО «Варзар» латвийца Романа Варламовса (85%) и Людмила Немиря (15%).

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Новый телеканал будет создавать аналитические и общественно-политические программы для зрителей в Украине, Восточной Европе и других регионах. Руководство проекта планирует превратить Киев в региональный медиахаб для Восточной Европы и привлекать журналистов и экспертов с региональной и международной экспертизой.

«Создание Newsmax Ukraine является важной вехой в международной стратегии расширения Newsmax, и мы рады видеть, как это партнерство воплощается в жизнь», — заявил старший вице-президент по дистрибуции контента Newsmax Эндрю Биггерс.

Американскую медиакомпанию Newsmax основал в 1998 году Кристофер Радди, который в настоящее время является генеральным директором. Компания котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: NMAX) и через Newsmax Broadcasting LLC управляет телеканалом Newsmax. Медиаресурсы компании охватывают более 50 млн американцев через Newsmax TV, приложение Newsmax, веб-сайт Newsmax.com и печатные издания, в частности Newsmax Magazine. В социальных сетях компания насчитывает более 22 млн подписчиков.

Newsmax позиционируется как консервативная медиакомпания с явным правым идеологическим уклоном. Телеканал принадлежит к любимым президента США Дональда Трампа, который регулярно дает ему интервью и неоднократно хвалил медиа. В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла $75 млн при оценке $1,2 млрд.

Редакция Mediasat
