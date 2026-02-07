Ericsson обновит ядро сети lifecell под стандарты 5G

Мобильный оператор lifecell и шведская Ericsson подписали соглашение об обновлении ядра сети оператора. Проект открывает новый этап многолетнего партнерства компаний и является частью системной работы по подготовке к внедрению технологий связи следующего поколения в Украине. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

Церемония подписания состоялась в Киеве при участии директора lifecell Михаила Шелембы и руководителя представительства Ericsson в Украине Виктории Гваришвили. В мероприятии также приняли участие экономический советник Посольства Франции в Украине Пьер Оффре и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Украине Мартин Оберг.

Проект предусматривает переход lifecell на облачно-ориентированную (cloud-native) архитектуру ядра сети на основе решений Ericsson. В частности, оператор внедряет систему обслуживания сервисов передачи данных и доступа к интернету Packet Core, а также современные системы управления абонентскими данными Unified Data Management (UDM). Такой переход означает отказ от устаревших архитектур и построение современной сетевой платформы.

Обновленное ядро сети позволит lifecell повысить производительность и устойчивость инфраструктуры, а также оптимизировать использование ресурсов. Ключевым преимуществом является существенное сокращение времени вывода новых сервисов на рынок благодаря более высокому уровню автоматизации и надежности облачно-ориентированной архитектуры.

Модернизацию осуществляют в соответствии с принципами 5G. Это создает техническую основу для улучшения качества услуг, динамического управления сетевыми ресурсами и внедрения новых возможностей. Среди них — 5G Standalone (SA) и сетевая сегментация (network slicing), что позволяет создавать виртуальные сети с различными характеристиками для разных типов сервисов.

Параллельно с обновлением ядра lifecell модернизирует систему управления абонентскими данными. Решение Ericsson Cloud Native Unified Data Management обеспечивает унифицированное, масштабируемое и безопасное управление информацией пользователей в сети оператора.

Для абонентов lifecell модернизация будет означать более высокие скорости передачи данных в сетях 5G NSA, а в перспективе — 5G SA с низкими задержками передачи абонентских данных. Это улучшит опыт использования стриминга, онлайн-игр и видеосвязи.

Переход на облачно-ориентированное ядро также усиливает устойчивость и надежность сети, уменьшая риск прерываний связи. Кроме того, новая архитектура создает технические предпосылки для более быстрого внедрения приложений с низкой задержкой, таких как AR/VR и современные игровые сервисы.

Соглашение между lifecell и Ericsson подтверждает ориентацию обеих компаний на инновации и технологическое развитие, направленное на создание современной, гибкой и готовой к будущим технологиям мобильной сети для украинских пользователей.

Модернизация ядра сети стала очередным шагом в масштабном обновлении инфраструктуры lifecell. Напомним, в октябре 2025 года оператор полностью вывел из эксплуатации технологию Synchronous Digital Hierarchy (SDH), которая более полутора десятилетий составляла основу транспортной инфраструктуры компании. Вместо этого lifecell перешел на современные IP/MPLS и оптические транспортные решения, обеспечивающие более высокую скорость и надежность связи.