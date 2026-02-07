UARU

Американский стартап Logos получил разрешение на запуск более 4000 спутников

Logos Space Services

30 января 2026 года Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) частично одобрила заявку компании Logos Space Services на развертывание спутниковой группировки широкополосной связи. Согласно решению регулятора, стартап из Редвуд-Сити получил разрешение на эксплуатацию до 4178 спутников на низкой околоземной орбите (Low-Earth Orbit, LEO). Об этом сообщает SpaceNews.

Регулятор разрешил работу спутников в диапазонах K, Q и V при определенных условиях, одновременно отложив и отклонив часть запросов на эксплуатацию на более высоких частотах. Согласно технической документации, космические аппараты будут размещены на семи орбитальных плоскостях на высоте от 870 до 925 километров над поверхностью Земли. Наклон орбит будет колебаться от 28 до 90 градусов, что обеспечит глобальное покрытие.

Регламент FCC определяет четкие сроки для реализации проекта. В частности, компания должна в течение семи лет развернуть и ввести в эксплуатацию половину запланированной группировки спутников. Остальные космические аппараты необходимо вывести на орбиту до 30 января 2035 года. Впрочем, по словам основателя Logos Мило Медина, который ранее работал в NASA и Google, компании достаточно примерно четверти от заявленного количества спутников для обслуживания государственных и корпоративных клиентов во всем мире.

Компания Logos Space Services была основана в 2023 году, а в прошлом году она привлекла $50 миллионов инвестиций в рамках раунда финансирования серии А. Раунд возглавила компания U.S. Innovative Technologies (USIT) предпринимателя Томаса Талла, которая финансирует как гражданские, так и военные проекты. Поэтому USIT также инвестировала в оборонную компанию Anduril, разрабатывающую решения на основе искусственного интеллекта, и разработчика многоразовых ракет-носителей Stoke Space.

«Надежная и отказоустойчивая коммуникационная инфраструктура является основополагающим требованием как для глобальной конкурентоспособности, так и для корпоративных операций, и получение этого одобрения значительно продвигает план развертывания Logos», — заявил управляющий партнер USIT Питер Таг.

Компания позиционирует свою систему как более защищенную от помех по сравнению с традиционными спутниковыми решениями. Использование высокочастотного спектра в сочетании с высокими углами возвышения и узкими лучами уменьшит восприимчивость к глушению и радиоэлектронным помехам.

Ранее Logos объявляла о намерении заключить партнерские соглашения с заинтересованными компаниями до 2027 года для ускорения запуска первого рабочего спутника. Компания представила первоначальные планы создания группировки в 2024 году, а в прошлом году внесла поправки в заявку с уточнением конструкции космических аппаратов и увеличением количества спутников с первоначальных 3960 до нынешних 4178.

Logos Space Services становится очередным игроком на активно развивающемся рынке спутникового широкополосного доступа. Напомним, недавно американская аэрокосмическая компания Blue Origin также представила собственный проект спутникового интернета TeraWave с симметричной пропускной способностью. Система обеспечит скорость до 6 Тбит/с по оптическим каналам и до 144 Гбит/с по радиоканалам до терминалов конечных пользователей.

