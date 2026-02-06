YouTube включил ИИ-дубляж для всех — в том числе с английского на украинский и наоборот

Видеоплатформа YouTube сделала функцию автоматического дублирования видео с применением искусственного интеллекта (ИИ) доступной для всех создателей контента, независимо от участия в партнерской программе. До этого инструмент работал только с девятью языками и был доступен узкому кругу блогеров.

Обновленная система теперь поддерживает 27 языков, среди которых и украинский. Это позволяет автоматически дублировать англоязычные видео на украинский и, наоборот, переводить украиноязычный контент на английский. Ключевой инновацией стала технология Expressive Speech, которая воспроизводит не только текст, но и интонации, темп речи и эмоциональную окраску оригинала.

Сейчас Expressive Speech работает с восемью языками: английским, французским, немецким, хинди, индонезийским, итальянским, португальским и испанским. В то же время платформа тестирует технологию автоматической синхронизации движений губ диктора с дублируемой звуковой дорожкой. Это должно обеспечить естественность визуального восприятия переведенного видео.

Компания учла возможные опасения пользователей по поводу автоматического изменения контента. Поэтому зрители могут в любой момент переключиться на оригинальную звуковую дорожку через настройки языка. Авторы видео, в свою очередь, могут полностью отключить автодубляж своих роликов или загрузить собственную профессиональную озвучку вместо сгенерированной ИИ.

Функция включена по умолчанию для всех авторов, которые соответствуют требованиям платформы. Если инструмент неактивен, его можно включить в расширенных настройках YouTube Studio, нажав кнопку «Включить», чтобы получить ранний доступ. Управлять параметрами дубляжа можно исключительно через десктопную версию студии.

YouTube постепенно расширяет поддержку новых языков, поэтому некоторые каналы могут получить к ним доступ раньше других. В YouTube Studio отдельные языки помечены статусом «экспериментальный», что свидетельствует о продолжающихся тестах. Просмотреть полный список доступных звуковых дорожек для конкретного видео можно в разделе «Языки», а публикация переводов зависит от общих настроек канала.

Таким образом, технология, которая ранее была доступна только топовым блогерам, в частности MrBeast, теперь становится стандартным инструментом каждого канала на платформе.