Телеканал FREEДОМ начал вещание в отелях ОАЭ

НовостиТелевидение
Телеканал FREEДОМ

Канал украинского иновещания FREEДОМ укрепляет присутствие на Ближнем Востоке — начал трансляцию в гостиничных сетях Объединенных Арабских Эмиратов. Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» совместно с международным дистрибьютором организовали вещание телеканала в 42 гостиничных комплексах страны.

Сигнал FREEДОМ теперь могут получать более 13,5 тыс. гостиничных номеров на территории ОАЭ. Среди гостиничных групп, добавивших канал в свое телевизионное предложение, — Hyatt, Jumeirah Group, Accor, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Shangri-La Group. Кроме того, трансляция доступна в сетях Wyndham Hotels & Resorts, Rixos Hotels, Millennium Hotels & Resorts, Emaar Hospitality (Vida), Radisson Hotel Group. К партнерам также присоединились Anantara Hotels, Resorts & Spas, Bvlgari Hotels & Resorts, Nikki Beach Hotels & Resorts, Rotana Hotels & Resorts, Barceló Hotel Group и местные гостиничные операторы.

Это расширение дополняет уже имеющееся присутствие канала в ОАЭ. В частности, телеканал транслируется через спутник Hot Bird 13G, работает на международных OTT-платформах и входит в пакеты национальных провайдеров Etisalat и Du.

На сегодня FREEДОМ работает в более чем 900 национальных кабельных, DTH и IPTV-сетях в 44 странах. Трансляция осуществляется через шесть спутников, обеспечивающих покрытие всей Европы (включая европейскую часть России), части Азии и Северной Африки. Затем четыре спутника добавили после начала полномасштабной войны по инициативе международных партнеров, которые обратились с запросом на украинский информационный телеканал на русском языке как альтернативу российской пропаганде.

Напомним, в сентябре 2025 года албанские провайдеры Tring и TIBO также начали трансляцию телеканала FREEДОМ, расширив доступ к украинскому иновещанию на Балканах.

Подробную информацию о платформах вещания и актуальную карту покрытия украинского иновещания можно найти на официальном сайте телеканала FREEДОМ.

Редакция Mediasat
