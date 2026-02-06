SpaceX разработала Stargaze — систему прогнозирования столкновений спутников

SpaceX запустила новую программную систему для мониторинга космической ситуации (Space Situational Awareness, SSA). Платформа Stargaze обнаруживает потенциальные столкновения спутников в космосе за считанные минуты вместо нескольких часов, которые требуются традиционным методам. Компания предоставит бесплатный доступ к системе всем операторам спутников через платформу управления космическим движением в течение ближайших недель, пишет Spaceflight Now.

SpaceX объясняет увеличение рисков столкновений на орбите несколькими факторами. В частности, компания указывает на оставление отработанных ступеней ракет на низкой околоземной орбите, маневрирование спутников без координации с другими операторами и испытания противоспутникового оружия различными странами. Такие обстоятельства требуют совершенствования систем координации космического движения.

Традиционные наземные системы наблюдения существенно ограничены из-за редкости наблюдений за объектами. Обычно такие системы фиксируют расположение объектов лишь несколько раз в сутки, что создает большую неопределенность в прогнозировании траекторий. Ситуация ухудшается из-за нестабильности космической погоды, которая дополнительно затрудняет точность расчетов.

Stargaze использует принципиально иной подход к мониторингу. Платформа собирает данные с почти 30 тысяч звездных трекеров, установленных на спутниках SpaceX. Эти датчики непрерывно отслеживают окружающие объекты, поэтому система регистрирует около 30 миллионов транзитов ежедневно. Таким образом, возможности обнаружения Stargaze превосходят традиционные наземные системы на несколько порядков.

Более 9500 спутников Starlink на орбите оборудованы собственными звездными трекерами компании. Эти датчики позволяют спутникам определять свое местоположение, ориентацию и высоту в космосе, что критически важно для точной навигации.

В конце 2025 года Stargaze доказала свою эффективность на практике. Спутник Starlink оказался на коллизионном курсе с аппаратом третьей стороны, оператор которого не предоставлял эфемериды — прогнозы траектории. За пять часов до потенциального сближения системы предсказывали безопасное расстояние около 9000 метров, что исключало вероятность столкновения.

Ситуация резко изменилась, когда сторонний спутник выполнил манёвр. Такое действие сократило прогнозируемое расстояние промаха до примерно 60 метров. Stargaze мгновенно обнаружила изменение траектории и сгенерировала обновленные CDM (Conjunction Data Message) — сообщения о расстоянии промаха, которые система немедленно передала на соответствующие спутники. Спутник Starlink успел отреагировать в течение часа после обнаружения маневра, спланировав уклонное действие, которое полностью исключило риск столкновения.

SpaceX сообщила, что технология проходит закрытое бета-тестирование с участием более десятка спутниковых операторов. Компания не разглашает список участников тестирования, однако подчеркивает готовность предоставить доступ к платформе всем заинтересованным операторам спутников в ближайшее время.