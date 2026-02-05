Viber запустил пять специализированных ИИ-ассистентов

Rakuten Viber запустил набор тематических чатов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают пользователям решать повседневные задачи непосредственно в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые ИИ-ассистенты появились в отдельной папке в списке чатов. Каждый специализируется на определенных функциях:

ИИ-справочник — универсальный помощник для поиска информации, объяснения сложных понятий и быстрого изучения тем.

ИИ-компаньон — собеседник для советов, поиска идей и решения бытовых вопросов.

ИИ-повар — кулинарный ассистент для подбора меню и рецептов.

ИИ-коуч — помощник для поддержания эмоционального состояния и самоанализа.

ИИ-редактор — инструмент для редактирования и улучшения текстовых сообщений.

Ассистенты работают в формате естественного общения, похожего на переписку с друзьями. Система предлагает готовые варианты ответов для типичных ситуаций. Благодаря этому абстрактная технология превращается в практический инструмент повседневного использования.

Запросы пользователей обрабатывает OpenAI. При этом компания подчеркивает, что эти данные не использует для обучения моделей искусственного интеллекта.

Функция работает на платформах iOS, Android и в десктопной версии мессенджера. Специальная папка с ассистентами уже появилась в мобильных приложениях. Разговоры, которые пользователь начал на смартфоне, автоматически синхронизируются с компьютерной версией, обеспечивая непрерывную работу на разных устройствах. Функция доступна всем украинским пользователям Viber с версией приложения 26.6 и более поздними.

Напомним, в конце прошлого года Rakuten Viber запустил ИИ Санту — тематического ассистента для подготовки к новогодним праздникам, который помогал пользователям выбирать подарки, планировать праздничное меню и искать идеи для украшения дома.

Запуск ИИ-ассистентов входит в долгосрочную стратегию Rakuten Viber по интеграции функций на основе искусственного интеллекта. Компания планирует развивать направление, расширяя возможности ИИ в коммуникационных процессах приложения.