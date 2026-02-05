В Vodafone объяснили, почему 5G не поможет решить проблемы со связью во время блэкаутов

Запуск сетей пятого поколения (5G) в Украине не поможет решить проблему со связью во время отключений электроэнергии. Новая технология, наоборот, потребляет гораздо больше электроэнергии по сравнению с существующими стандартами — из-за передачи больших объемов данных. Об этом заявила пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская в эфире «Вечер.LIVE».

Представительница оператора объяснила особенности энергопотребления 5G. Оборудование для сетей пятого поколения значительно мощнее того, которое работает в сетях четвертого поколения. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что критично при нынешнем дефиците электроэнергии в стране.

Павловская подчеркнула, что 5G не стала более энергоэффективной технологией. Скоростной мобильный интернет требует постоянного и стабильного питания высокой мощности. Чем больше трафика проходит через сеть, тем больше электроэнергии расходуется на ее работу. Поэтому во время блэкаутов такая технология скорее создаст дополнительные трудности, чем решит проблему отсутствия связи.

Несмотря на энергетические трудности, Vodafone Украина продолжает работать над развитием сетей пятого поколения. Полноценный запуск 5G оператор планирует осуществить после завершения войны, когда энергетическая ситуация в стране стабилизируется. В то же время, по оптимистичному сценарию, жители столицы смогут протестировать новую технологию уже в 2026 году.

В настоящее время приоритетом компании остается поддержание стабильной работы сетей 4G для всех пользователей в Украине. Это позволяет обеспечить бесперебойную связь в условиях нынешних энергетических трудностей.

В то же время оператор уже приступил к экспериментальному внедрению новой технологии в отдельных регионах. 12 января 2026 года Vodafone запустил открытое тестирование 5G во Львове, а 28 января — тестовую сеть в поселке Бородянка Киевской области.