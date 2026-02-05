UARU

UARU

В Vodafone объяснили, почему 5G не поможет решить проблемы со связью во время блэкаутов

НовостиТелеком
5G Vodafone

Запуск сетей пятого поколения (5G) в Украине не поможет решить проблему со связью во время отключений электроэнергии. Новая технология, наоборот, потребляет гораздо больше электроэнергии по сравнению с существующими стандартами — из-за передачи больших объемов данных. Об этом заявила пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская в эфире «Вечер.LIVE».

Представительница оператора объяснила особенности энергопотребления 5G. Оборудование для сетей пятого поколения значительно мощнее того, которое работает в сетях четвертого поколения. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что критично при нынешнем дефиците электроэнергии в стране.

- Реклама -

Павловская подчеркнула, что 5G не стала более энергоэффективной технологией. Скоростной мобильный интернет требует постоянного и стабильного питания высокой мощности. Чем больше трафика проходит через сеть, тем больше электроэнергии расходуется на ее работу. Поэтому во время блэкаутов такая технология скорее создаст дополнительные трудности, чем решит проблему отсутствия связи.

⚡️Віткофф долучиться до нових переговорів в ОАЕ: названо дату | Хлань, Рохов — Вечір.LIVE 02.02

Несмотря на энергетические трудности, Vodafone Украина продолжает работать над развитием сетей пятого поколения. Полноценный запуск 5G оператор планирует осуществить после завершения войны, когда энергетическая ситуация в стране стабилизируется. В то же время, по оптимистичному сценарию, жители столицы смогут протестировать новую технологию уже в 2026 году.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В настоящее время приоритетом компании остается поддержание стабильной работы сетей 4G для всех пользователей в Украине. Это позволяет обеспечить бесперебойную связь в условиях нынешних энергетических трудностей.

В то же время оператор уже приступил к экспериментальному внедрению новой технологии в отдельных регионах. 12 января 2026 года Vodafone запустил открытое тестирование 5G во Львове, а 28 января — тестовую сеть в поселке Бородянка Киевской области.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SWEET.TV начал съемки юмористического шоу «Узнай ложь»

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал съемки юмористического шоу «Узнай ложь» — адаптации британского формата. Премьера уже этой весной.
Новости

Один из старейших интернет-магазинов Украины f.ua внезапно исчез с рынка

Один из пионеров украинской электронной коммерции f.ua прекратил работу после 20 лет. Сайт теперь перенаправляет на «Эпицентр». Официальные причины закрытия не сообщались.
Новости

SpaceX и Apple ведут переговоры о прямой поддержке Starlink в iPhone 18 Pro

Корпорация Apple ведет переговоры с SpaceX о внедрении прямой поддержки Starlink в флагманских iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
Новости

Disney потеряла $110 млн из-за конфликта с YouTube TV

Конфликт с YouTube TV обошелся Disney в $110 млн операционных убытков. Каналы компании не транслировались на платформе в течение 15 дней.
Новости

MEGOGO обеспечит украинскую озвучку трансляций зимней Олимпиады на Eurosport

Зрители в Украине смогут смотреть Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 с украинской озвучкой на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить