В Украине выделят частоты для 5G и защищенных сетей для военных

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), согласовала правительственный проект изменений в план распределения радиочастотного ресурса Украины. Речь идет о выделении частот для развертывания сетей 5G, сообщает dev.ua.

Документ предусматривает выделение для 5G полосы 30 МГц в диапазонах 703-733 МГц и 758-788 МГц. Это больше, чем в предыдущей редакции проекта — тогда планировали выделить только 20 МГц. Увеличенный объем радиочастот позволит сформировать три лицензии — по 10 МГц каждая, а значит, три мобильных оператора — «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell — смогут принять участие в будущем тендере.

Операторы смогут освоить выделенные частоты уже во второй половине 2026 года. В то же время в таблицу распределения добавляется еще один диапазон для 5G — 300 МГц в полосе 3450-3750 МГц. Сейчас на этих частотах работают тестовые зоны 5G во Львове, Бородянке и других городах Украины. После утверждения постановления можно будет провести тендеры на эти радиочастоты и сформировать три лота — по 100 МГц каждый. Впрочем, это произойдет только после того, как будут определены условия электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Отдельное направление — предоставление военным возможности создавать частные защищенные сети 4G и 5G. Такие сети обеспечат быструю и надежную передачу данных для нужд обороны. Как указано в пояснительной записке к проекту, опыт стран НАТО подтверждает главное преимущество защищенных сетей — они позволяют обмениваться мультимедийной информацией в реальном времени: видео, голосовыми данными и телеметрией. Это повышает ситуационную осведомленность подразделений и обеспечивает эффективное управление ими.

Защищенные сети используются в мобильных командных пунктах, где требуется быстрая координация действий подразделений даже в сложной радиоэлектронной среде. Для этого применяют шифрование и специальные протоколы передачи данных, что делает невозможным перехват сигнала и доступ к информации. Как указано в документе, надежная связь критически важна для координации действий сил обороны и Генерального штаба ВСУ в условиях военного положения.