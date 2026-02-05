UARU

UARU

В Украине выделят частоты для 5G и защищенных сетей для военных

Новости
5G в Україні

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), согласовала правительственный проект изменений в план распределения радиочастотного ресурса Украины. Речь идет о выделении частот для развертывания сетей 5G, сообщает dev.ua.

Документ предусматривает выделение для 5G полосы 30 МГц в диапазонах 703-733 МГц и 758-788 МГц. Это больше, чем в предыдущей редакции проекта — тогда планировали выделить только 20 МГц. Увеличенный объем радиочастот позволит сформировать три лицензии — по 10 МГц каждая, а значит, три мобильных оператора — «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell — смогут принять участие в будущем тендере.

- Реклама -

Операторы смогут освоить выделенные частоты уже во второй половине 2026 года. В то же время в таблицу распределения добавляется еще один диапазон для 5G — 300 МГц в полосе 3450-3750 МГц. Сейчас на этих частотах работают тестовые зоны 5G во Львове, Бородянке и других городах Украины. После утверждения постановления можно будет провести тендеры на эти радиочастоты и сформировать три лота — по 100 МГц каждый. Впрочем, это произойдет только после того, как будут определены условия электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Отдельное направление — предоставление военным возможности создавать частные защищенные сети 4G и 5G. Такие сети обеспечат быструю и надежную передачу данных для нужд обороны. Как указано в пояснительной записке к проекту, опыт стран НАТО подтверждает главное преимущество защищенных сетей — они позволяют обмениваться мультимедийной информацией в реальном времени: видео, голосовыми данными и телеметрией. Это повышает ситуационную осведомленность подразделений и обеспечивает эффективное управление ими.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Защищенные сети используются в мобильных командных пунктах, где требуется быстрая координация действий подразделений даже в сложной радиоэлектронной среде. Для этого применяют шифрование и специальные протоколы передачи данных, что делает невозможным перехват сигнала и доступ к информации. Как указано в документе, надежная связь критически важна для координации действий сил обороны и Генерального штаба ВСУ в условиях военного положения.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SpaceX обвинила Amazon в попытке получить преференции на спутниковом рынке

SpaceX подала в FCC возражение на запрос Amazon о продлении сроков развертывания спутников Amazon Leo, назвав это попыткой получить преференции.
Новости

Обнародован второй трейлер романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

Представлен второй трейлер романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф». До национальной премьеры фильма осталось менее месяца.
Новости

Viber запустил пять специализированных ИИ-ассистентов

Rakuten Viber запустил пять ИИ-ассистентов для повседневных задач. Каждый специализируется на определенных функциях — от советов до редактирования текстов.
Новости

Спутниковый интернет Starlink заработал в Таджикистане

В Таджикистане заработал спутниковый интернет Starlink. Высокоскоростная связь теперь доступна даже в труднодоступных горных регионах страны.
Новости

Немецкие актеры озвучки отказались подписывать новые контракты с Netflix из-за использования их голосов для обучения ИИ

Большинство немецких актеров озвучивания отказались работать с Netflix из-за пункта в контракте об использовании их голосовых записей для обучения ИИ.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить