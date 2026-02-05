В Китае увеличили налоги на интернет и SMS

С 1 января 2026 года в Китае начали действовать новые правила налогообложения телекоммуникационных услуг — мобильную передачу данных, SMS, MMS и широкополосный доступ к интернету перевели из категории «услуг с добавленной стоимостью» в «базовые телекоммуникационные услуги». Об этом сообщает Mydrivers.

Изменения ввели Министерство финансов и Государственная налоговая администрация Китая. В результате реклассификации ставка налога для этих услуг выросла с 6% до 9%, то есть на 3 процентных пункта. Зато голосовые звонки как облагались налогом 9%, так и облагаются.

О новых правилах сообщили совместно три крупнейших китайских оператора мобильной связи — China Mobile, China Unicom и China Telecom. Компании обнародовали одинаковые заявления об изменении налоговой политики на телекоммуникационном рынке страны.

Более высокие налоги могут повлиять на цены услуг для потребителей, поскольку операторы теоретически могут переложить дополнительные расходы на абонентов. Однако окончательное решение об изменении тарифов будет зависеть от того, насколько гибким является спрос на телекоммуникационные услуги. Если цена с учетом налога останется на нынешнем уровне, выручка операторов без учета налога упадет, а это будет давить на их прибыль.

Информации о конкретных планах операторов по изменению цен для потребителей пока нет.

В то же время China Mobile продолжает активно развивать сетевую инфраструктуру. Недавно компания завершила испытания экспериментальной сети шестого поколения и достигла скорости передачи данных 280 Гбит/с — при таких показателях файл размером 50 ГБ передается за 1,4 секунды.