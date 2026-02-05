Спутниковый интернет Starlink заработал в Таджикистане

В начале февраля 2026 года спутниковая система связи Starlink от компании SpaceX заработала в Таджикистане. Об этом говорится в официальном аккаунте Starlink в социальной сети X.

Запуск сервиса дал пользователям доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой. Технология особенно актуальна для труднодоступных и отдаленных регионов Таджикистана, где наземные сети отсутствуют или работают нестабильно.

- Реклама -

Таджикистан стал очередной страной Центральной Азии, где начал работу спутниковый сервис Илона Маска. Ранее, 13 августа 2025 года, Starlink официально запустился в Казахстане, а также работает в Азербайджане, Украине и Молдове.

Спутниковая система связи Starlink в настоящее время функционирует более чем в 100 странах мира, охватывая Северную и Южную Америку, большинство европейских государств, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии. В то же время в России спутниковая система не работает.