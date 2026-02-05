Спутниковый интернет Starlink заработал в Таджикистане

В начале февраля 2026 года спутниковая система связи Starlink от компании SpaceX заработала в Таджикистане. Об этом говорится в официальном аккаунте Starlink в социальной сети X.
Запуск сервиса дал пользователям доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой. Технология особенно актуальна для труднодоступных и отдаленных регионов Таджикистана, где наземные сети отсутствуют или работают нестабильно.
Таджикистан стал очередной страной Центральной Азии, где начал работу спутниковый сервис Илона Маска. Ранее, 13 августа 2025 года, Starlink официально запустился в Казахстане, а также работает в Азербайджане, Украине и Молдове.
Спутниковая система связи Starlink в настоящее время функционирует более чем в 100 странах мира, охватывая Северную и Южную Америку, большинство европейских государств, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии. В то же время в России спутниковая система не работает.