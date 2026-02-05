SpaceX обвинила Amazon в попытке получить преференции на спутниковом рынке

Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) возражение на ходатайство Amazon об отсрочке развертывания спутниковой системы Amazon Leo. Юристы компании Илона Маска считают, что конкурент пытается получить особые условия на рынке спутникового интернета. Об этом пишет PCMag.

SpaceX подчеркивает, что регуляторные механизмы позволяют продлевать сроки лицензий только в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от оператора. В то же время задержки Amazon юристы SpaceX объясняют внутренними управленческими решениями корпорации, а не непредсказуемыми внешними факторами. Поэтому запрос Amazon, по мнению SpaceX, не соответствует требованиям по продлению сроков.

SpaceX предлагает рассматривать ходатайство Amazon как заявку на изменение существующего плана развертывания спутниковой системы. Такая переквалификация важна с технической точки зрения, ведь изменение графика вывода спутников может повлиять на уровень радиопомех для уже работающих орбитальных систем. В частности, речь идет о возможном влиянии на работу спутниковой группировки Starlink, принадлежащей SpaceX.

SpaceX обращает внимание регулятора на непоследовательность Amazon в вопросах регуляторной политики. Ранее Amazon систематически выступала против подобных ходатайств других участников рынка спутниковой связи. Компания Маска призывает FCC прекратить практику, когда операторы используют двойные стандарты — одни для себя, другие для конкурентов.

По условиям лицензии Amazon должна вывести на орбиту 3200 спутников из запланированных 6400 до 30 июля 2027 года. Сегодня группировка насчитывает только 180 рабочих спутников, хотя компания планирует увеличить их количество до примерно 700 единиц до конца июля текущего года. Для сравнения — Starlink уже обслуживает более 2 миллионов активных абонентов в США и превысил 9 миллионов пользователей во всем мире.

Amazon объясняет отставание от графика ограниченными возможностями для организации запусков и необходимостью совершенствовать конструкцию спутников. Сейчас система Amazon Leo проходит бета-тестирование среди корпоративных заказчиков, что свидетельствует о ранней стадии коммерческой работы по сравнению с конкурентами на рынке спутникового широкополосного интернета.