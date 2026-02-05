Обнародован второй трейлер романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

До национальной премьеры украинского романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф», которая запланирована на 1 марта, осталось менее месяца. Студия показала второй официальный трейлер фильма, посвященный сезону влюбленности. Видеоролик раскрывает новые романтические сюжетные линии и сопровождается музыкальной композицией дуэта YAKTAK и KOLA, которая станет частью официального саундтрека фильма.

Трейлер содержит аранжировку фрагмента официального саундтрека, созданного YAKTAK и KOLA. Полноценный релиз музыкальной композиции состоится накануне Дня святого Валентина.

«МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ» | ДРУГИЙ ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | 1 БЕРЕЗНЯ У КІНО

Новые кадры раскрывают дополнительные детали сюжета. В частности, главные персонажи Мавка и Лукьян оказываются в любовном треугольнике, а в прошлом героини есть сердечные тайны. Эти тайны скрывают русалки — владычицы Темного озера.

Продюсеры проекта — топовые украинские специалистки Ирина Костюк и Анна Елисеева — подчеркивают, что история о мистической Мавке рассказывает о любви в сказочном формате. Они уверены, что лента согреет украинских зрителей после зимнего периода.

Фильм сняла режиссер Катя Царик, оператором-постановщиком стал Юрий Король. Главные роли исполнили Арина Бочарова (Мавка) и Иван Довженко (Лукьян), а в актерском составе также Вячеслав Довженко, Олеся Романова, Анастасия Янкова, Андрей Подлесный, Эдуард Поляков и другие. Сценарий написал Ярослав Войцешек, известный работой над самыми успешными украинскими киноблокбастерами последнего десятилетия.

Масштабная кинопремьера ленты состоится 22 февраля во Дворце «Украина». Это будет первый в истории легендарного зала показ фильма, который одновременно соберет более 3500 зрителей. Дистрибуцию картины в Украине осуществляют компании Green Light Films в партнерстве с FILM.UA Distribution.

В январе этого года FILM.UA Group показала первый официальный трейлер фильма «Мавка. Настоящий миф».