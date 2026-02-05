Немецкие актеры озвучки отказались подписывать новые контракты с Netflix из-за использования их голосов для обучения ИИ

Большинство немецких актеров озвучки отказалось подписать новые контракты со стриминговой платформой Netflix из-за положения об использовании их голосовых записей для тренировки систем искусственного интеллекта (ИИ). Исполнители опасаются, что их голоса будут использовать без надлежащей компенсации и контроля с их стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ассоциации актеров озвучивания Германии (VDS).

Конфликт возник из-за спорного пункта контракта, который дает Netflix право использовать аудиозаписи для обучения ИИ. В то же время документ не уточняет условия выплат за такое использование, отмечает VDS. Представители ассоциации считают это положение неприемлемым для профессионального сообщества.

В ответ на бойкот стриминговая компания направила представителям отрасли письмо. В нем Netflix утверждает, что актеры неправильно поняли позицию компании, и предлагает провести переговоры по спорным моментам. В то же время в конце письма стриминговая компания предупредила: если бойкот продолжится, часть проектов в Германии будет выходить с субтитрами, а не с дублированной звуковой дорожкой.

Юристы VDS уже начали проверять спорное положение контракта на соответствие законодательству о защите персональных данных, нормам авторского права и новому Закону Европейского Союза об искусственном интеллекте. Результаты правовой экспертизы будут определять дальнейшие действия ассоциации.

Отдельно Netflix заключил соглашение с немецким профсоюзом актеров BFFS, который требует обязательного письменного согласия на создание ИИ-копий голосов. Однако вопрос размера вознаграждения профсоюз оставил открытым, поскольку в индустрии до сих пор нет референтных ставок для таких случаев.

Ранее Netflix заявил, что генеративный искусственный интеллект стал ключевым приоритетом развития компании и центральным элементом ее стратегии.