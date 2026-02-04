UARU

SWEET.TV начал съемки юмористического шоу «Узнай ложь»

Шоу Впізнай брехню

SWEET.TV начал съемки шоу «Узнай ложь» — украинской адаптации популярного британского формата «Would I Lie to You?». Юмористическую программу покажут эксклюзивно на платформе национального онлайн-кинотеатра уже этой весной, сообщает пресс-служба SWEET.TV.

В проекте участвуют известные комики и звездные гости, которые рассказывают о себе различные истории. Задача участников — определить, какие факты правдивы, а какие выдуманы. Так зрители могут проверить свою интуицию вместе с игроками и узнать неожиданные подробности о любимых звездах.

«Это новый формат, но мы уверены, что украинцы его полюбят. Ведь для нас важно не только создавать качественный контент для украинцев, но и поддерживать людей в эти тяжелые времена. А что может сделать это лучше, чем юмор?» — отметила шоураннер и руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

Украинская адаптация сочетает масштабность крупных развлекательных проектов с легкостью YouTube-форматов. В частности, команда SWEET.TV Originals сотрудничает с популярными украинскими ютуберами «Львы на джипе», которые участвуют в создании шоу.

Тімур Мірошниченко ведучий шоу Впізнай брехню

В неизменный состав программы входят ведущий Тимур Мирошниченко и два капитана команд — Константин Трембовецкий и Роман Щербан. Таким образом, каждый выпуск демонстрирует сочетание традиционного телевизионного контента и диджитал-среды.

По правилам игры, в каждом раунде звучат интересные факты из жизни гостей и капитанов одной команды, а противоположная команда задает вопросы и пытается отгадать, какие из них правдивы. Зрители получают не только развлекательный контент, но и возможность увидеть любимых звезд в неформальной обстановке.

Оригинальный британский формат «Would I Lie to You?» насчитывает 18 сезонов и получил множество наград, в том числе премии BAFTA и British Comedy Guide Awards. Программу адаптировали во многих странах мира — от Соединенных Штатов Америки до Австралии.

Украинскую версию шоу можно будет посмотреть на SWEET.TV уже весной 2026 года. В то же время национальный онлайн-кинотеатр активно развивает портфолио развлекательного контента — ранее платформа начала съемки украинской версии культового музыкального шоу «Угадай мелодию», ведущим которого стал Михаил Хома DZIDZIO.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
