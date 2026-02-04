Apple ведет переговоры с SpaceX о внедрении прямой поддержки спутникового интернета Starlink в будущих флагманских моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Пользователи получат доступ к спутниковой связи без какого-либо дополнительного оборудования, сообщает Wccftech.

В настоящее время оператор T-Mobile предлагает возможность подключения к Starlink только владельцам смартфонов Samsung, в частности моделей Galaxy Z Fold и S24. В свою очередь, Apple предоставляет подобный функционал совместно с компанией Globalstar. Эта опция позволяет отправлять текстовые сообщения и вызывать экстренные службы, когда пользователи находятся вне зоны покрытия сотовых сетей.

Осенью 2025 года Globalstar провела предварительные переговоры о своей продаже с SpaceX и несколькими другими потенциальными покупателями. За предыдущие годы Apple вложила в эту компанию $2 млрд для развития коммуникационных услуг. Председатель совета директоров Globalstar Джеймс Монро сообщил коллегам о возможной продаже компании за сумму более $10 млрд.

Информация о внедрении Starlink в iPhone 18 Pro согласуется с планами Apple запустить поддержку спутникового 5G интернета на iPhone уже в 2026 году. Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что смартфоны следующего поколения будут поддерживать технологию 5G Non-Terrestrial Network (NTN). Эта технология позволяет сотовым станциям использовать спутники для расширения зоны покрытия. Кроме того, Apple планирует предоставить API для сторонних разработчиков, что сделает возможной интеграцию спутниковой связи в собственные приложения.

В сентябре 2025 года SpaceX заплатила оператору Echostar $17 млрд за частоты 1900 МГц. Эти частоты позволят Starlink обеспечить более быстрый интернет на смартфонах во всем мире. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о сотрудничестве компании с производителями микросхем для внедрения спутниковой связи непосредственно в смартфоны.