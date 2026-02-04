UARU

UARU

SpaceX и Apple ведут переговоры о прямой поддержке Starlink в iPhone 18 Pro

Новости
Apple SpaceX Starlink
Фото: Wccftech

Apple ведет переговоры с SpaceX о внедрении прямой поддержки спутникового интернета Starlink в будущих флагманских моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Пользователи получат доступ к спутниковой связи без какого-либо дополнительного оборудования, сообщает Wccftech.

В настоящее время оператор T-Mobile предлагает возможность подключения к Starlink только владельцам смартфонов Samsung, в частности моделей Galaxy Z Fold и S24. В свою очередь, Apple предоставляет подобный функционал совместно с компанией Globalstar. Эта опция позволяет отправлять текстовые сообщения и вызывать экстренные службы, когда пользователи находятся вне зоны покрытия сотовых сетей.

- Реклама -

Осенью 2025 года Globalstar провела предварительные переговоры о своей продаже с SpaceX и несколькими другими потенциальными покупателями. За предыдущие годы Apple вложила в эту компанию $2 млрд для развития коммуникационных услуг. Председатель совета директоров Globalstar Джеймс Монро сообщил коллегам о возможной продаже компании за сумму более $10 млрд.

Информация о внедрении Starlink в iPhone 18 Pro согласуется с планами Apple запустить поддержку спутникового 5G интернета на iPhone уже в 2026 году. Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что смартфоны следующего поколения будут поддерживать технологию 5G Non-Terrestrial Network (NTN). Эта технология позволяет сотовым станциям использовать спутники для расширения зоны покрытия. Кроме того, Apple планирует предоставить API для сторонних разработчиков, что сделает возможной интеграцию спутниковой связи в собственные приложения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В сентябре 2025 года SpaceX заплатила оператору Echostar $17 млрд за частоты 1900 МГц. Эти частоты позволят Starlink обеспечить более быстрый интернет на смартфонах во всем мире. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о сотрудничестве компании с производителями микросхем для внедрения спутниковой связи непосредственно в смартфоны.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Disney потеряла $110 млн из-за конфликта с YouTube TV

Конфликт с YouTube TV обошелся Disney в $110 млн операционных убытков. Каналы компании не транслировались на платформе в течение 15 дней.
Новости

MEGOGO обеспечит украинскую озвучку трансляций зимней Олимпиады на Eurosport

Зрители в Украине смогут смотреть Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 с украинской озвучкой на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K.
Новости

Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Samsung подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков OLED и QD-OLED, несмотря на прекращение деятельности в России в 2022 году.
Новости

Беларусь получит спутниковый интернет — помогут россияне

Беларусь рассматривает возможность внедрения спутникового интернета с помощью российской системы низкоорбитальных спутников «Бюро 1440».
Новости

LG прекратила выпуск всех моделей 8K-телевизоров

LG прекратила выпуск всех 8K-телевизоров из-за низкого спроса и нехватки контента. Компания стала одной из последних среди топовых брендов, кто покинул этот рынок.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить