Приват24 запустил продажу eSIM от всех трех операторов — Kyivstar, Vodafone и lifecell

Клиенты ПриватБанка получили возможность приобрести электронную SIM-карту (eSIM) от трех украинских операторов мобильной связи непосредственно в приложении Приват24. Новый сервис позволяет активировать услуги Kyivstar, Vodafone и lifecell за несколько минут, не посещая офисы продаж. Об этом говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Чтобы приобрести цифровую SIM-карту, нужно убедиться, что смартфон поддерживает технологию eSIM. Процедура активации состоит из трех шагов. Пользователь переходит в соответствующий сервис приложения и выбирает оператора связи вместе с доступным тарифным планом. После оплаты картой QR-код для активации отправляют на электронную почту. Последний шаг — сканирование полученного кода на смартфоне, чтобы ввести eSIM в рабочее состояние.

Технология eSIM — это виртуальный аналог традиционной SIM-карты, интегрированный непосредственно в устройство. В отличие от физического носителя, электронную версию активируют программными средствами, она не требует отдельного слота в телефоне. Это решение позволяет одновременно использовать до пяти виртуальных SIM-карт, а также поддерживает параллельную работу с физической картой.

Сервис позволяет оставаться на связи в любой ситуации, в частности при повреждении или недоступности физической SIM-карты. В то же время технология усиливает защиту данных — в случае потери смартфона электронную SIM-карту нельзя физически изъять или заменить на другую.

Напомним, в мае 2025 года ПриватБанк запустил в Приват24 продажу eSIM от Kyivstar и lifecell. Vodafone стал третьим оператором, доступным через этот сервис.